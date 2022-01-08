Юпитер в Рыбах: что планета сулит всем знакам зодиака в 2022 году

В астрологии Юпитер считается не только самой доброй планетой Солнечной системы, но еще и увеличивающей и расширяющей все, к чему относится. Принято считать, что он приносит подарки судьбы людям, раскрывает границы духовности и дает успехи во многих начинаниях. Перейдя 29 декабря 2021 года в знак Рыб, Юпитер пробудет там вплоть до 22 декабря 2022 года. Астролог Наталья Анисимова рассказала, что сулит Юпитер всем знакам зодиака в этот период.

Знак Рыб, по словам звездного специалиста, это актуализация тем, связанных с психологией, искусством, медитацией, милосердием. Но у этого знака есть и противоположная сторона — бегство от реальности, ложь, обман. Потому у тех, у кого в знаках Рыб, Тельца, Близнецов, Рака, Девы, Скорпиона, Стрельца и Козерога будут стоять любые планеты в натальной карте, предоставятся большие возможности. К примеру, у всех Рыб в знаке зодиака Рыбы находится Солнце, которое символизирует уровень энергии и индивидуальность.

«Но в знаке Рыб в натальной карте могут стоять другие планеты. К примеру, Венера. Она отвечает за деньги и отношения. Значит Юпитер расширит именно эти сферы жизни. Или Сатурн предоставит возможность повышения в должности», — объясняет астролог.

Астролог добавила, что Юпитер каждому знаку зодиака из года в год предоставляет и возможность на что-либо, и удачу. Главное, как мы сами себя оцениваем, насколько готовы воспользоваться этим и что-либо исправить.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 самых ленивых знака зодиака.