Тела четырех человек обнаружены в заведенной машине под Оренбургом

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 379

Инцидент произошел утром 8 января в поселке Адамовка.

Тела четырех человек обнаружены в заведенной машине под Оренбургом

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Тела четырех человек обнаружены в заведенной машине под Оренбургом. Как сообщили в региональном МЧС, инцидент произошел утром 8 января в поселке Адамовка.

В ведомстве отметили, что автомобиль «ВАЗ-2112», в котором находились погибшие, стоял в гараже.

«В результате происшествия погибли четыре человека: два юноши 2006 года рождения, один — 2003 года рождения и молодой человек 2000 года рождения», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают дознаватели Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на станцию скорой помощи в Петербурге подбросили тело мужчины с перерезанным горлом.

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