Тела четырех человек обнаружены в заведенной машине под Оренбургом. Как сообщили в региональном МЧС, инцидент произошел утром 8 января в поселке Адамовка.

В ведомстве отметили, что автомобиль «ВАЗ-2112», в котором находились погибшие, стоял в гараже.

«В результате происшествия погибли четыре человека: два юноши 2006 года рождения, один — 2003 года рождения и молодой человек 2000 года рождения», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают дознаватели Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на станцию скорой помощи в Петербурге подбросили тело мужчины с перерезанным горлом.