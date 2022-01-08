Секрет двоичного кода: как цифры влияют на успех или невезение знаков зодиака

Числа возникают в жизни каждого с момента появления на свет, и самые первые — дата и время рождения. Кроме того, в адресе проживания присутствуют индекс, номер дома и квартиры, а номер телефона или автомобиля «закрепляется» за человеком. В целом, определенные цифровые значения являются постоянными спутниками людей и придают жизни стабильный или переменчивый характер. Астролог Алена Никольская эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, как разглядеть в окружающих вас цифрах позитивное или несущее беду, а также скорректировать вероятные неудачи.

«Две цифры — 0 и 1 — очень важны: они составляют двоичный код Вселенной. Ноль и единица — это дуализм, хорошее и плохое, свет и тень, правда и ложь, мир яви и потустороннего», — заявила Никольская.

Ноль

Ноль представляет собой идеальную форму круга и одновременно означает пустоту, абсолютное ничто. Правила математики гласят, что при умножении на ноль любого числа в результате получится все тот же ноль.

0 — относительно благоприятное число для представителей земных (Телец, Дева, Козерог) и водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков. По заверению эксперта, ноль позволяет добиться значительных успехов этой половине астрологической семьи при глубинной работе над собой. Для ленящихся, а также огненных и воздушных знаков ноль не только неблагоприятен, но и опасен, предупредила специалист.

«Если в вашем номере телефона есть 0 или, того хуже, 00 — в конце, срочно меняйте номер на другой», — посоветовала астролог.

Стоит обратить внимание на номер автомобиля: если там присутствуют «красивые» нули, то, кроме проблем, эта машина ничего хорошего вам не принесет, поэтому астролог настоятельно рекомендует поменять и номер транспортного средства.

Аналогично поступить с номером квартиры с двумя нолями в конце не получится, поэтому можете воспользоваться цифровым лайфхаком от эксперта: с обратной стороны двери наклейте или нарисуйте число, чтобы в сумме с исходным номером жилища получались 3, 5 или 6.

Единица

1 — благоприятное число для представителей огненной (Овен, Лев, Стрелец) и воздушной (Близнецы, Весы, Водолей) стихий. Сконцентрировавшись на выполняемой задаче, эти знаки зодиака смогут, по заверению предсказательницы, «сдвинуть с места любой проект», совершить серьезный прорыв.

«Ваша слабая сторона — постоянная конкуренция с окружающими миром, для улучшения с ним отношений попробуйте рассматривать этот мир как партнера, подумайте, какая польза может быть от вашего круга окружения, старайтесь смотреть на жизнь позитивно», — подытожила астролог Алена Никольская.

Как ранее писал 5-tv.ru, нумеролог рассказал о значении цифры 22, это магическое сочетание цифр будет сопровождать людей на протяжении следующих 12 месяцев.