Татьяна Тарасова рассказа о своем самочувствии после приезда скорой помощи
Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию пожаловалась на боли в животе и головную боль.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Ilyin; 5-tv.ru
Мастер спорта СССР международного класса, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала 5-tv.ru о своем самочувствии после приезда скорой. В ночь на 8 января стало известно, что она пожаловалась на боли в животе и головную боль. Пришлось вызывать медиков.
«Нормально», — сказала Татьяна Тарасова.
Подробности прошлой ночи тренер рассказывать отказалась.
«Перестаньте это печатать все. Ничего вам не буду говорить», — ответила заслуженный тренер Тарасова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренера Татьяну Тарасову выписали из больницы.
Читайте также
85%
0.64 84.07
0.87
Нашли ошибку?