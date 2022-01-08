Татьяна Тарасова рассказа о своем самочувствии после приезда скорой помощи

Мастер спорта СССР международного класса, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала 5-tv.ru о своем самочувствии после приезда скорой. В ночь на 8 января стало известно, что она пожаловалась на боли в животе и головную боль. Пришлось вызывать медиков.

«Нормально», — сказала Татьяна Тарасова.

Подробности прошлой ночи тренер рассказывать отказалась.

«Перестаньте это печатать все. Ничего вам не буду говорить», — ответила заслуженный тренер Тарасова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренера Татьяну Тарасову выписали из больницы.