Татьяна Тарасова рассказа о своем самочувствии после приезда скорой помощи

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист Эксклюзив 8 312

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию пожаловалась на боли в животе и головную боль.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Ilyin; 5-tv.ru

Мастер спорта СССР международного класса, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала 5-tv.ru о своем самочувствии после приезда скорой. В ночь на 8 января стало известно, что она пожаловалась на боли в животе и головную боль. Пришлось вызывать медиков.

«Нормально», — сказала Татьяна Тарасова.

Подробности прошлой ночи тренер рассказывать отказалась.

«Перестаньте это печатать все. Ничего вам не буду говорить», — ответила заслуженный тренер Тарасова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренера Татьяну Тарасову выписали из больницы.

 

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