Появилось видео задержания банды с боеприпасами и сотней гаджетов в Казахстане

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 007

У злоумышленников было обнаружено оружие, 50 смартфонов и несколько планшетов, а также 20 смарт-часов.

Фото, видео: Depositphotos / Nomadsoul1; Telegram @Плохие новости 18+

Тема:
Протесты в Казахстане

В казахстанском Уральске на блокпосту был задержан автомобиль с армянскими номерами, в котором находились вооруженные люди. В ходе осмотра в машине злоумышленников были обнаружены боеприпасы, 50 смартфонов и несколько планшетов, а также 20 смарт-часов. Задержанных уже допросили правоохранители.

Также в Жамбыльской области были задержаны 139 человек с запасами оружия. У радикалов при себе были автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и деньги, сообщает «Sputnik Казахстан».

Крупные суммы денег злоумышленники хранили в разной валюте. По данным правоохранителей, экстремисты снабжали участников беспорядков алкоголем и запрещенными веществами.

Между тем, в Алма-Ате не утихает стрельба. Выстрелы слышны неподалеку от того места, где расположены дом отдыха и частный сектор. Ранее стреляли в районе площади Республики.

Как рассказал один из местных жителей, во время перестрелки в Алма-Ате погибла его четырехлетняя дочь. Малышка получила смертельное ранение в голову, когда находилась в автомобиле со своим дядей и двумя его детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что, по мнению казахстанского политолога Марата Шибутова, к организации беспорядков могли быть причастны спецслужбы.

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