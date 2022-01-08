Появилось видео задержания банды с боеприпасами и сотней гаджетов в Казахстане
У злоумышленников было обнаружено оружие, 50 смартфонов и несколько планшетов, а также 20 смарт-часов.
Фото, видео: Depositphotos / Nomadsoul1; Telegram @Плохие новости 18+
В казахстанском Уральске на блокпосту был задержан автомобиль с армянскими номерами, в котором находились вооруженные люди. В ходе осмотра в машине злоумышленников были обнаружены боеприпасы, 50 смартфонов и несколько планшетов, а также 20 смарт-часов. Задержанных уже допросили правоохранители.
Также в Жамбыльской области были задержаны 139 человек с запасами оружия. У радикалов при себе были автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и деньги, сообщает «Sputnik Казахстан».
Крупные суммы денег злоумышленники хранили в разной валюте. По данным правоохранителей, экстремисты снабжали участников беспорядков алкоголем и запрещенными веществами.
Между тем, в Алма-Ате не утихает стрельба. Выстрелы слышны неподалеку от того места, где расположены дом отдыха и частный сектор. Ранее стреляли в районе площади Республики.
Как рассказал один из местных жителей, во время перестрелки в Алма-Ате погибла его четырехлетняя дочь. Малышка получила смертельное ранение в голову, когда находилась в автомобиле со своим дядей и двумя его детьми.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что, по мнению казахстанского политолога Марата Шибутова, к организации беспорядков могли быть причастны спецслужбы.
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