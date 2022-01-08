Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 января

Общий фон предстоящей недели в целом будет напряженным. Возможны неожиданные мысли и идеи, которые ни к чему хорошему не приведут. Также возможны излишняя напористость и некоторые крайности в поведении. Из позитивного — повышенные страстность и сексуальность, которые принесут много положительных переживаний.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит насыщенная неделя. Она особенно хороша для вдумчивых и последовательных размышлений, подведения итогов, построения планов. Также неделя хороша для настойчивых действий и физической активности. А вот для личной и эмоциональной жизни неделя неудачная.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов на предстоящей неделе ожидают сложные размышления, а также, возможно, ошибочные решения. Иногда вы слишком серьезно подходите к обдумыванию мелочей, а иногда действуете наобум и допускаете ошибки. Постарайтесь найти золотую середину. Для личной жизни и эмоциональной сферы период по-прежнему позитивный.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит неделя, во время которой очень хорошо все обдумать, систематизировать, подвести итоги. Ваши мыслительные способности и склонность к анализу будут особенно высоки. Следует избегать напористых агрессивных действий — это приведет к конфликтам и осложнению отношений с окружающими.

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Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит особенно напряженная неделя в плане личных отношений. Возможны неудовлетворенность, перепады эмоций, поиски ускользающей гармонии. Не проецируйте эти состояния на свою вторую половинку, займитесь саморегуляцией и постарайтесь управлять эмоциями.

Лев — гороскоп на неделю

Львам на предстоящей неделе будет сложно договориться с окружающими. Нужные слова не идут в голову, мысли заходят в тупик, подходящие решения бывает сложно найти. Из-за этого могут возникать конфликты и разногласия. В то же время неделя хороша для активных и напористых действий. Меньше думайте и рассуждайте, больше действуйте.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоящая неделя принесет особенно положительные переживания в любовной и эмоциональной жизни. Также вы будете осознанны и уверены в себе. Постарайтесь насладиться этими моментами, раскрывайте свою чувственность и сексуальность, знакомьтесь и общайтесь с противоположным полом. А также позволяйте себе другие маленькие радости.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоящая неделя поможет в принятии правильных решений и в активных настойчивых действиях. Вам удастся заявить о себе и успеть многое сделать. Для личной жизни и эмоциональной сферы неделя неудачная. Избегайте душещипательных разговоров, а также придавайте меньше значения перепадам собственного настроения и возможной эмоциональной неудовлетворенности.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит благоприятная неделя в плане эмоций и личной жизни. Попытайтесь доставить себе удовольствие, занимайтесь тем, что вам нравится, позвольте раскрыться чувству красоты и радости внутри вас. Сексуальные и чувственные наслаждения также будут особенно благоприятны. Неделя не подходит для размышлений, вдумчивой работы, принятия сложных решений.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов продолжается период, связанный с активной деятельностью и настойчивостью. К этой тенденции добавилась склонность к вдумчивому анализу и принятию точных решений. Обдумайте свою ситуацию, наметьте предстоящие мероприятия и начинайте активно действовать.

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Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов предстоящая неделя связана с любовью, романтикой, удовольствиями. Возможны новые приятные знакомства. Или восстановление отношений и их прежней глубины. Быть может, вы узнаете неизведанные грани собственной натуры, откроете для себя новые наслаждения.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоящая неделя поможет в умственной работе, принесет новые интеллектуальные находки. Возможны неожиданные открытия и озарения. Постарайтесь сразу систематизировать их, вписать в свою картину мира, чтобы они не потерялись. Посвятите как можно больше времени размышлениям и общению с окружающими.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит благоприятная неделя. Она принесет чувство гармонии и красоты, радости и удовлетворения. Благоприятный аспект Венеры поможет раскрыться и вашему чувственному миру. Посвятите больше времени любви, сексуальной жизни, чувственным удовольствиям.

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