«Он теперь с Богом»: сын певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой

Артистка неоднократно жаловалась на проблемы с подростком, он несколько раз сбегал из дома.

Ирландская певица Шинейд О’Коннор сообщила о смерти своего сына. Сама артистка нередко жаловалась на проблемы с подростком. Мальчик имел суицидальные наклонности и несколько раз сбегал из дома. Прошлые разы его находили целым и невредимым, однако на этот раз полицейские обнаружили ребенка мертвым, сообщил Dailymail.

«Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом», — написала певица в Twitter.

55-летняя музыкантка была популярна в 90-е годы. Мировую известность ей принесла песня исполнителя Принса под названием «Nothing Compares 2 U». Свою популярность она поддерживала благодаря череде скандальных поступков. В 2018 году она сменила имя с Шинейд на Шухада Дэвитт и приняла Ислам. Также, как и у ее сына, у нее были суицидальные наклонности, но она смогла с ними справиться.

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