«Он теперь с Богом»: сын певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 024

Сын певицы Шинейд О’Коннор свел счеты с жизнью

«Он теперь с Богом»: сын певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой

Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Артистка неоднократно жаловалась на проблемы с подростком, он несколько раз сбегал из дома.

Ирландская певица Шинейд О’Коннор сообщила о смерти своего сына. Сама артистка нередко жаловалась на проблемы с подростком. Мальчик имел суицидальные наклонности и несколько раз сбегал из дома. Прошлые разы его находили целым и невредимым, однако на этот раз полицейские обнаружили ребенка мертвым, сообщил Dailymail.

«Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом», — написала певица в Twitter.

55-летняя музыкантка была популярна в 90-е годы. Мировую известность ей принесла песня исполнителя Принса под названием «Nothing Compares 2 U». Свою популярность она поддерживала благодаря череде скандальных поступков. В 2018 году она сменила имя с Шинейд на Шухада Дэвитт и приняла Ислам. Также, как и у ее сына, у нее были суицидальные наклонности, но она смогла с ними справиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер режиссер фильма «Маска» Питер Богданович

-6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:15
Новорожденную девочку нашли на обочине дороги под Новосибирском
12:02
МИД РФ: попытки США везде и во всем видеть «руку Москвы» предсказуемы и пусты
11:43
Холостая Луна, холостая: не планируйте важного в названные астрологом дни января
11:29
Минобороны сообщило о продолжении переброски миротворцев из Иваново в Казахстан
11:22
«Она незаменимая»: Киркоров высказался о Тарасовой после сообщений об ухудшении ее самочувствия
11:01
Самолет российской авиакомпании загорелся в Китае

Сейчас читают

Холостая Луна, холостая: не планируйте важного в названные астрологом дни января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год