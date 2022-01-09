Названы способы восстановить форму после переедания в праздничные дни

Как вы провели заканчивающиеся новогодние каникулы? Стол ломился от еды? Салаты с майонезом, калорийное горячее, десерты, ну и куда же без алкоголя. Наверное, подолгу и частенько сидели за столом в компании, и съели много лишнего? Наверняка большинство россиян ответит на эти вопросы утвердительно. Ведь какой Новый год без масштабных застолий! Но пора возвращаться в привычную форму и улучшать самочувствие. Но как это сделать без серьезных последствий для организма?

Водный режим

Вода — не только источник жизни, но и натуральный «очиститель» от шлаков и токсинов в организме. А алкоголь обезвоживает. Потому в первую очередь необходимо восстановить водный баланс. Для этого в день выпивайте не менее полутора-двух литров чистой воды, лучше фильтрованной или минеральной. Постарайтесь не налегать на кофе, чай, сладкие напитки. Если очень хочется свежевыжатого сока, лучше разбавить его пополам с водой, пишет Rsute.

Голоданию нет

Многие убеждены, если прекратить есть на несколько дней, то фигура и восстановится сразу. Заблуждение! Возможно, вы и похудеете, но стресс нанесете организму серьезный. Резкий голод может привести к головным болям, а поджелудочная железа не справится. Потому лучший способ при восстановлении после праздников — употреблять пищи на 500 калорий меньше, чем в праздничные дни, а вместо углеводов и жиров больше налегать на белки.

Никакого алкоголя

От горячительных напитков стоит отказаться. Помимо калорийности, алкоголь сильно обезвоживает организм, наносит урон печени и нервной системе.

Спорт

Спорт — неотъемлемая часть хорошей фигуры. А после праздников в особенности. Но не стоит изнурять себя длительными тренировками. Подберите умеренные физические нагрузки. К примеру - кардио, плавание, велосипед, танцы.

Соблюдая эти нехитрые советы, будьте уверены — форма вернется, самочувствие улучшится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать сразу после еды.