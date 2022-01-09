Стали известны победители шоу «Ледниковый период»

Победители юбилейного 15 сезона шоу «Ледниковый период», несмотря на травму, по мнению жюри, идеально исполнили последний номер.

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов стали победителями юбилейного 15 сезона проекта «Ледниковый период». От жюри они получили девять баллов, а от зрителей шесть.

Серебро досталось Татьяна Тотьмяниной и Ивану Колесникову. Им всего балл не хватило до победителей. А бронзу разделили сразу три пары: Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, Агата Муцениеце и Александр Энберт, а также Евгения Медведева с Даней Милохиным.

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Федотов поблагодарил партнершу, жюри, семью за этот период и поддержку и отметил — это время стало для него счастливым.

«Счастливый период жизни. Очень сложный и очень интересный период, когда каждый день было что-то новое, хоть это и выглядело тренировочной рутиной. Это счастье и отдельная жизнь», — сказал он.

Победителей шоу с самого первого выпуска высоко оценивало жюри, они держались в лидерах турнирной таблицы, несмотря на проблемы со здоровьем. Так, во время одной из последних репетиций Волосожар упала и получила травму ноги. Но, несмотря на это, представила жюри номер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подробности отношений с Милохиным после «Ледникового периода» раскрыла Медведева.