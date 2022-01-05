Медведева раскрыла подробности отношений с Милохиным после «Ледникового периода»

Фигуристка призналась, что действительно получила удовольствие на съемках проекта.

Известная российская фигуриста Евгения Медведева рассказала об общении с блогером Даней Милохиным после шоу «Ледниковый период». По словам спортсменки, на проекте она подружилась с тиктокером, поэтому сейчас сохраняет общение. Тем не менее о романтической связи речи не идет. Звезды вместе посещают мероприятия, видятся в неформальной обстановке, но все исключительно по-дружески.

«Нам по 20 лет, нет повода для этого. Мы за три месяца через многое прошли, ничего плохого не делали. Люди придумывали про нас многое. Почему мы должны блокировать друг друга? У нас все нормально, не переживайте. Отношения хорошие», — успокоила поклонников Медведева в подкасте «Шляпа».

Фигуристка считает участие в шоу в паре с Милохиным по-настоящему интересным опытом. Это было неожиданно, но ей действительно понравилось с ним работать.

Такие теплые слова, однако, придутся по вкусу далеко не всем фанатам пары. Часть зрителей восприняла происходящее между Медведевой и Милохиным на льду как зарождение самой настоящей любви.

Ранее 5-tv.ru писал о том, знаменитый фигурист Илья Авербух раскрыл секрет поцелуев на ледовом шоу.