Медведева раскрыла подробности отношений с Милохиным после «Ледникового периода»
Евгения Медведева рассказала об отношениях с Даней Милохиным после шоу «Ледниковый период»
Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin
Фигуристка призналась, что действительно получила удовольствие на съемках проекта.
Известная российская фигуриста Евгения Медведева рассказала об общении с блогером Даней Милохиным после шоу «Ледниковый период». По словам спортсменки, на проекте она подружилась с тиктокером, поэтому сейчас сохраняет общение. Тем не менее о романтической связи речи не идет. Звезды вместе посещают мероприятия, видятся в неформальной обстановке, но все исключительно по-дружески.
«Нам по 20 лет, нет повода для этого. Мы за три месяца через многое прошли, ничего плохого не делали. Люди придумывали про нас многое. Почему мы должны блокировать друг друга? У нас все нормально, не переживайте. Отношения хорошие», — успокоила поклонников Медведева в подкасте «Шляпа».
Фигуристка считает участие в шоу в паре с Милохиным по-настоящему интересным опытом. Это было неожиданно, но ей действительно понравилось с ним работать.
Такие теплые слова, однако, придутся по вкусу далеко не всем фанатам пары. Часть зрителей восприняла происходящее между Медведевой и Милохиным на льду как зарождение самой настоящей любви.
Ранее 5-tv.ru писал о том, знаменитый фигурист Илья Авербух раскрыл секрет поцелуев на ледовом шоу.
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