Авербух рассказал о состоянии Тарасовой после вызова скорой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 4 850

Илья Авербух рассказал о стабильном хорошем состоянии Татьяны Тарасовой

Авербух рассказал о состоянии Тарасовой после вызова скорой

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Тренер по фигурному катанию не смогла принять участие в съемках финала шоу «Ледниковый период».

Весть о том, что у Татьяны Тарасовой резко ухудшилось состояние здоровья, испугало не только Филиппа Киркорова, который был вынужден заменить мастера спорта СССР на шоу «Ледниковый период», но и тренера Илью Авербуха. В интервью Starhit.ru он рассказал, как себя чувствует сейчас Тарасова.

«С Татьяной Анатольевной Тарасовой постоянно на связи. Как только завершились съемки „Ледникового периода“, я поехал к ней в больницу, был с ней, рассказывал ей о происходящем на шоу. Сейчас она дома, и состояние ее стабильно хорошее», — заявил Авербух.

Кроме того, он на своей странице в Instagram обратился к Тарасовой, отметив, что был потрясен новостью об отсутствии ее на съемках шоу. Ведь, по его словам, она — незаменимый член жюри и опора телепроекта.

«Татьяна Анатольевна Тарасова все годы является опорой нашего телепроекта. Для меня было потрясением то, что в финале Вас не было с нами! Все эти годы мы всегда были вместе. Вы стержень нашего проекта, его камертон!» — подписал совместный снимок Авербух.

Instagram @averbukhofficial

Он пожелал скорейшего выздоровления и крепкого здоровья Тарасовой.

О резко ухудшевшимся самочувствии Тарасовой стало известно от Филиппа Киркорова месяц назад. Сама мастер спорта СССР лишь раз решила прокомментировать ситуацию. В интервью 5-tv.ru она кратко сообщила — нормально.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто победил в шоу «Ледниковый период».

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