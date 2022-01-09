«Очнулся, гипс»: Буйнов показал сломанную руку и рассказал, как заработал травму
Александр Буйнов рассказал, как получил травму руки после падения с лестницы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @buinovofficial
Певец отметил, что инцидент произошел на 40 день после смерти Александра Градского.
Минувший вечер для народного артиста России Александра Буйнова оказался стрессовым. Падение с лестницы обернулось для него переломом левой руки. На своей странице в Instagram он рассказал, как умудрился упасть.
«Самое обидное, что перелом случился на лестнице. Всю зиму я гулял с собакой, гулял по льду и ни разу не упал. А тут какие-то две ступеньки какие-то ерундовые. Как там в „Бриллиантовой руке“? Очнулся, гипс», — сообщил за кадром Буйнов, пока врачи оказывали медицинскую помощь.
Певец отметил, что инцидент произошел на 40-й день со дня смерти певца и композитора Александра Градского.
«Вот и весь веселый репортаж. Сегодня 40 дней Александру Градскому. Вот такая судьбина…» — грустно заключил Буйнов, пока ехал в военный госпиталь.
Поклонники пожелали певцу скорейшего выздоровления и ни в коем случае не унывать.
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