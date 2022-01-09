Шапочка и тело под колесом: женщина на машине сбила насмерть годовалого ребенка в Мытищах

Когда водитель услышала отчаянные крики, было уже поздно.

Жуткая история произошла сегодня в подмосковных Мытищах. Как стало известно 5-tv.ru, женщина за рулем Nissan случайно сбила годовалого малыша возле своего дома на Пионерской улице. Автоледи начала парковаться, как вдруг неожиданно услышала женские крики. Вероятно, мать ребенка начала бить по машине, но было уже поздно.

Водитель остановилась и увидела под своим автомобилем детскую шапочку, а потом тело ребенка под передним колесом. Малыш погиб еще до приезда скорой помощи. Через два дня ему бы исполнилось ровно годик.