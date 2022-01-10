Не только Новый год! Россиян ждут еще пять порций длинных выходных в 2022 году

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 007

Завершение новогодних каникул — не повод отчаиваться. В наступившем году многие праздничные дни удачно «стыкуются» с субботами и воскресеньями.

Не только Новый год! Россиян ждут еще пять порций длинных выходных в 2022 году

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

Новогодние каникулы закончились, и многие столкнулись с постпраздничным синдромом. Помочь справиться с ним, пожалуй, могут лишь мысли о новом отдыхе. Какие же еще длинные выходные будут в 2022 году?

В 2022-м День защитника Отечества выпадает на среду, она и станет выходным днем. А первая порция затяжных выходных будет в марте. Международный женский день в 2022 году выпадает на вторник — отдохнуть можно будет с 6 по 8 число, передает KP.RU. Однако в субботу, 5 марта, все же придется поработать, пусть и в сокращенном режиме.

Следующие выходные после мартовских намечены на май. Из-за того, что 1 и 2 января выпали на субботу и воскресенье, их решили перенести на 3 и 10 мая. Таким образом, выходными днями будет период с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

В первый летний месяц из-за Дня России, выпавшего на воскресенье, выходные будут длиться три дня — с 11 по 13 июня.

Заключительная порция длинных выходных в 2022-м будет в ноябре. Из-за Дня народного единства, выпавшего на пятницу, отдых продлится с 4 по 6 ноября.

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