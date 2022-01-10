Рябков: Россия хочет проверить способность США принимать ответственные решения

Россия хочет проверить Соединенные Штаты на способность принимать ответственные решения в столь непростой период, отметил в беседе с РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков накануне переговоров в Женеве.

Дипломат подчеркнул, что сейчас для США вести диалог с Россией затруднительно, поскольку каждое их слово чутко ловят «глаза и уши» настроенных против Москвы стран Североатлантического альянса.

«Мы хотели бы прежде всего договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности», — объяснил замглавы российского дипломатического ведомства.

Накануне состоялась встреча представителей Москвы и Вашингтона за ужином. Делегацией из РФ руководит Сергей Рябков, американскую же возглавляет первый заместитель госсекретаря страны Уэнди Шерман.

По словам российского дипломата, завершилась первая встреча потрясающе — обе стороны продемонстрировали деловой настрой и погружение в «материю предстоящих дел», хоть это и было непросто.

Основная часть обсуждений придется на 10 января — диалог будет вестись в закрытом формате на территории постоянного представительства США при женевском отделении ООН.

Дальнейшая программа предполагает заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января, а также обсуждения на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 13-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США уличили в неготовности к «маневру Путина» и требованию гарантий безопасности.