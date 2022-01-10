Токаев: Как долго шла эта подготовка — год, два, три, — покажет следствие
Президент Казахстана подчеркнул, что все события с начала 2022 года показывают, что они были подчинены «единому разрушительному замыслу».
Фото: ТАСС / Никольский Алексей
К событиям в Казахстане готовились давно и тщательно. Об этом в ходе онлайн-саммита ОДКБ заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.
«Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи», — подчеркнул Токаев.
Президент Казахстана заявил, что все события с начала 2022 года показывают, что они были подчинены «единому разрушительному замыслу», а его подготовка проводилась длительное время. Сколько именно, покажет следствие.
Токаев назвал беспорядки попыткой госпереворота, который координировался из одного центра. Также он отметил, что в агрессии принимали участие зарубежные боевики. Основной удар пришелся на Алма-Ату. Всего в беспорядках приняли участие 11 регионов страны.
В настоящий момент конституционный порядок в Казахстане восстановлен, но операция по выявлению боевиков продолжается.
«Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для ОДКБ. Поэтому важно укреплять потенциал организации. Мы получили урок, который будет полезен всем партнерам по ОДКБ», — подчеркнул Токаев.
Позднее, по его словам, власти республики предоставят всему миру доказательства подготовки террористической агрессии.
Беспорядки в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на топливо. После того, как власти пошли на уступки, протесты разгорелись с новой силой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как произошедшее перенесли жители столицы республики.
- 10 янв
- Путин: страны ОДКБ не дадут реализовать сценарий «цветных революций» у себя дома
- 10 янв
- Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за миротворческую помощь Казахстану
- 10 янв
- Полковник КНБ Казахстана найден мертвым в Нур-Султане
- 10 янв
- Экс-советник Назарбаева объяснил, что «взбесило Запад» в действиях ОДКБ
- 10 янв
- Онлайн-саммит ОДКБ начался с минуты молчания в память о погибших в Казахстане
- 10 янв
- Тело начальника департамента полиции было найдено на юге Казахстана
- 10 янв
- Как столица Казахстана пережила массовые беспорядки
- 10 янв
- Около восьми тысяч человек задержаны за участие в беспорядках в Казахстане
- 10 янв
- Разгромленная Алма-Ата: как выглядит культурная столица Казахстана после беспорядков
- 9 янв
- Токаев посмертно наградил погибших в беспорядках военных и силовиков
Читайте также
79%
0.64 84.07
0.87
Нашли ошибку?