Токаев: Как долго шла эта подготовка — год, два, три, — покажет следствие

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 2 736

Президент Казахстана подчеркнул, что все события с начала 2022 года показывают, что они были подчинены «единому разрушительному замыслу».

Токаев: Как долго шла эта подготовка — год, два, три, — покажет следствие

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Тема:
Протесты в Казахстане

К событиям в Казахстане готовились давно и тщательно. Об этом в ходе онлайн-саммита ОДКБ заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

«Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи», — подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана заявил, что все события с начала 2022 года показывают, что они были подчинены «единому разрушительному замыслу», а его подготовка проводилась длительное время. Сколько именно, покажет следствие.

Токаев назвал беспорядки попыткой госпереворота, который координировался из одного центра. Также он отметил, что в агрессии принимали участие зарубежные боевики. Основной удар пришелся на Алма-Ату. Всего в беспорядках приняли участие 11 регионов страны.

В настоящий момент конституционный порядок в Казахстане восстановлен, но операция по выявлению боевиков продолжается.

«Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для ОДКБ. Поэтому важно укреплять потенциал организации. Мы получили урок, который будет полезен всем партнерам по ОДКБ», — подчеркнул Токаев.

Позднее, по его словам, власти республики предоставят всему миру доказательства подготовки террористической агрессии.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на топливо. После того, как власти пошли на уступки, протесты разгорелись с новой силой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как произошедшее перенесли жители столицы республики.

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