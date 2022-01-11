Алексей Воробьев: «Жизни, которая была до инсульта, больше не будет»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 507

Известный певец в преддверии 34-летия подводит итоги. Судьба распорядилась с ним жестоко. Но могло ли быть иначе? И должно ли?

Алексей Воробьев: «Жизни, которая была до инсульта, больше не будет»

Фото: Instagram @mr.alexsparrow

Имя певца Алексея Воробьева часто пестрит в заголовках модных журналов и популярных интернет-ресурсов, включая зарубежные. Может показаться, что его жизнь успешна и безоблачна. Однако в ней были и страшные события — ДТП и инсульт.

«До» и «после»

Воробьев, как настоящий мужчина, не любит говорить о проблемах со здоровьем. В 2013 году молодой артист попал в жуткое ДТП в Лос-Анджелесе, после чего перенес инсульт. Чудом Алексей не потерял способность двигаться и говорить. Однако о больших достижениях на сцене мечтать пока не приходится.

«Инсульт полностью остановил всю мою деятельность и сильно повлиял на мою жизнь. Я стал искать место по другую сторону камеры: начал писать сценарии, снимать как режиссер, научился монтировать. Только когда я физически не мог выходить в кадр, освоил всю „закадровую работу“. Жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет, но это открывало мне что-то новое…» — разоткровенничался Воробьев в интервью для журнала OK!.

Музыкант заметил странное: в тот момент, когда, казалось бы, жизнь «сузилась до крошечной точки», все напротив пошло вверх. Появились новые мечты и планы, а главное — возможности для их реализации. Это ли не чудо?

Сейчас 33-летний Алексей Воробьев работает за границей. Он сочиняет песни, намерен снимать большое кино. Его цель — завоевать весь мир. Конечно, в хорошем смысле: благодаря своему творчеству и таланту.

«Я знаю: если каждый день делать хотя бы один шаг к своей цели, жизнь становится удивительным приключением!» — заключил перенесший тяжелую болезнь артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актрису Кристину Асмус заподозрили в тайной любовной связи с Алексеем Воробьевым.

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