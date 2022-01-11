Умер двукратный олимпийский чемпион и кумир Губерниева Анатолий Алябьев

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев умер на 71- году жизни. О смерти кумира сообщил в своем Telegram-канале комментатор Дмитрий Губерниев.

«Позвонил Костя Бойцов — умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев… Шок… В декабре поздравлял своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый год… Боже мой, дядя Толя… RIP», — написал он.

Позднее в комментарии для «Матч ТВ» он назвал его старшим товарищем, добавив, что находится в ужасе и плачет.

«Это огромная потеря для питерского и российского спорта», — резюмировал он.

T.me @RealGuberniev

Предварительно, Анатолия Алябьева не стало сегодня ночью. У него были диагностированы сильная простуда и проблемы с легкими.

Родившийся в Вологодской области будущий чемпион закончил Военный институт физической культуры в Ленинграде в 1981 году. За год до диплома он взял два золота на зимней Олимпиаде в американском Лейк-Плэсиде.

Позднее он сделал успешную карьеру тренера, подготовив 43 мастера спорта, три мастера международного класса и одного заслуженного мастера. У Альябьева осталась жена и двое сыновей. Второй, к слову, родился во время Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде.

«Я — полковник в отставке, 20 лет на пенсии, но много работаю — нельзя лежать на диване, надо двигаться. С женой отпраздновали в этом году золотую свадьбу, у нас два сына, внуки. У меня многое в жизни получилось», — заявил он в интервью месяц назад «Петербургскому дневнику».

Тогда, 12 декабря 2021 года, он отметил 70-летний юбилей.

О дате и месте похорон пока не сообщается.