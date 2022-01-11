Улицы Алма-Аты усыпаны патронами и неразорвавшимися снарядами от гранатометов
Во время беспорядков боевики в масках штурмовали оружейные магазины, вынося оттуда все, что может пригодиться в бою.
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
На улицах Алма-Аты сейчас по-прежнему довольно опасно. После беспорядков осталось множество неразорвавшихся боеприпасов. Это не только патроны к автоматам, из которых протестующие вели огонь по полицейским, но и снаряды для гранатометов. Во время беспорядков боевики в масках штурмовали оружейные магазины, вынося оттуда все, что может пригодиться в бою.
Миротворцы ОДКБ начнут поэтапно покидать Казахстан уже через два дня. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, основная миссия военных их России, Белоруссии и Армении успешно завершена.
Тем временем, для наших соотечественников, которые сейчас находятся в казахстане, звонки в Россию по мобильному телефону будут бесплатными. Такие правила будут действовать во время режима ЧП с 12 по 19 января.
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