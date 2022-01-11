Лаконичность Терминатора и хождение по граблям: итоги переговоров в Женеве

О том как проходили переговоры в Женеве и чего ждать после них — расскажет наш обозреватель Николай Иванов.

Почти восемь часов переговоров. И еще час — брифинга для прессы. Сергей Рябков не ушел с пресс-конференции, пока не ответил на вопросы всех без исключения присутствующих журналистов — и наших, и зарубежных. В отличие от визави — первого замгоссекретаря Шерман — она провела всего лишь телефонный брифинг. Чуда не случилось: это, наверное, главный итог. Основные темы остались «подвешенными». Это — расширение НАТО и присутствие американских войск в Европе.

Конечно, сейчас не время пугать партнеров по переговорам. Но чем Россия может реально ответить?

«Например, Западу важно содействие России в борьбе с терроризмом. У Российской Федерации много ресурсов, которые могут в этом деле помочь. И их отсутствие осложнит жизнь Евросоюзу и США», — считает политолог Брис Маркс.

Россия требует железобетонных гарантий о нерасширении. В первую очередь — отказаться от планов принять в альянс Киев и Тбилиси. Украинская тема снова взбудоражила западную прессу: «вдруг» британская Daily Mail открыла, что Россия не собирается воевать с Незалежной. Хотя американские СМИ как по команде публиковали еще пару дней назад карты, которые якобы свидетельствуют о некоем российском вторжении.

«Россия настаивает на том, что у нее нет планов вторгнуться в Украину со ста тысячами военнослужащих на границе», — говорится в материале британского издания.

Вроде бы дошло! Но вопрос репортеров из зала — а где ваши доказательства, что не вторгнетесь? Рябков был лаконичен, как Терминатор.

«Это мне напоминает фильм с Арнольдом Шварценеггером на Красной площади, который задавался вопросом „Какие ваши доказательства?“ Мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах. В ответ либо молчание, либо ссылки на то, что „вы и сами знаете, что вы делаете, ничего больше доказывать не нужно“. Никаких планов, намерений или причин у России нападать на Украину нет», — сказал Рябков.

Почему Вашингтон постоянно не к месту превалирует тему Украины — стало окончательно понятно как раз накануне: CNN со ссылкой на свои источники опубликовало информацию о том, что США по-тихому еще до переговоров в Женеве санкционировали военную помощь Украине на 200 млн долларов. Потраченные деньги нужно как-то оправдать. Отсюда — и отеческая забота о Киеве.

«НАТО следует политике открытых дверей, поэтому любая страна, которая стремится стать членом НАТО, должна иметь такую возможность. Украина является нашим партнером, мы находимся с ней в постоянном контакте», — говорит представитель Госдепа США Нэд Прайс.

Но так не годится: Рябков назвал, причем по-английски, принцип, который должен быть главным в плане расширения НАТО: never ever, никогда-никогда — дальше на Восток.

«Запад продолжает упражнение — хождение по граблям, видимо, получая удовольствие. Контроль за вооружениями Западу не нужен», — сказал Рябков.

О том, что переговоры были напряженными, можно было понять по символическим деталям. На протокольной съемке — ни улыбки, ни рукопожатия. Автомобили делегаций несколько раз то покидали американскую миссию, то возвращались. А что дальше?

Наша делегация покидает Женеву. В среду — заседание с НАТО. В четверг — ОБСЕ. Только после этого можно делать выводы.