Лаконичность Терминатора и хождение по граблям: итоги переговоров в Женеве
Дипломаты России и США восемь часов искали точки соприкосновения, но чуда, увы, не случилось.
Фото, видео: ТАСС / DENIS BALIBOUSE / POOL; 5-tv.ru
О том как проходили переговоры в Женеве и чего ждать после них — расскажет наш обозреватель Николай Иванов.
Почти восемь часов переговоров. И еще час — брифинга для прессы. Сергей Рябков не ушел с пресс-конференции, пока не ответил на вопросы всех без исключения присутствующих журналистов — и наших, и зарубежных. В отличие от визави — первого замгоссекретаря Шерман — она провела всего лишь телефонный брифинг. Чуда не случилось: это, наверное, главный итог. Основные темы остались «подвешенными». Это — расширение НАТО и присутствие американских войск в Европе.
Конечно, сейчас не время пугать партнеров по переговорам. Но чем Россия может реально ответить?
«Например, Западу важно содействие России в борьбе с терроризмом. У Российской Федерации много ресурсов, которые могут в этом деле помочь. И их отсутствие осложнит жизнь Евросоюзу и США», — считает политолог Брис Маркс.
Россия требует железобетонных гарантий о нерасширении. В первую очередь — отказаться от планов принять в альянс Киев и Тбилиси. Украинская тема снова взбудоражила западную прессу: «вдруг» британская Daily Mail открыла, что Россия не собирается воевать с Незалежной. Хотя американские СМИ как по команде публиковали еще пару дней назад карты, которые якобы свидетельствуют о некоем российском вторжении.
«Россия настаивает на том, что у нее нет планов вторгнуться в Украину со ста тысячами военнослужащих на границе», — говорится в материале британского издания.
Вроде бы дошло! Но вопрос репортеров из зала — а где ваши доказательства, что не вторгнетесь? Рябков был лаконичен, как Терминатор.
«Это мне напоминает фильм с Арнольдом Шварценеггером на Красной площади, который задавался вопросом „Какие ваши доказательства?“ Мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах. В ответ либо молчание, либо ссылки на то, что „вы и сами знаете, что вы делаете, ничего больше доказывать не нужно“. Никаких планов, намерений или причин у России нападать на Украину нет», — сказал Рябков.
Почему Вашингтон постоянно не к месту превалирует тему Украины — стало окончательно понятно как раз накануне: CNN со ссылкой на свои источники опубликовало информацию о том, что США по-тихому еще до переговоров в Женеве санкционировали военную помощь Украине на 200 млн долларов. Потраченные деньги нужно как-то оправдать. Отсюда — и отеческая забота о Киеве.
«НАТО следует политике открытых дверей, поэтому любая страна, которая стремится стать членом НАТО, должна иметь такую возможность. Украина является нашим партнером, мы находимся с ней в постоянном контакте», — говорит представитель Госдепа США Нэд Прайс.
Но так не годится: Рябков назвал, причем по-английски, принцип, который должен быть главным в плане расширения НАТО: never ever, никогда-никогда — дальше на Восток.
«Запад продолжает упражнение — хождение по граблям, видимо, получая удовольствие. Контроль за вооружениями Западу не нужен», — сказал Рябков.
О том, что переговоры были напряженными, можно было понять по символическим деталям. На протокольной съемке — ни улыбки, ни рукопожатия. Автомобили делегаций несколько раз то покидали американскую миссию, то возвращались. А что дальше?
Наша делегация покидает Женеву. В среду — заседание с НАТО. В четверг — ОБСЕ. Только после этого можно делать выводы.
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