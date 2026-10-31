Принесли пальто и отправили домой: как Хаббард узнал об освобождении из колонии в РФ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Американец провел в заключении более четырех лет.

Американец Хаббард рассказал об освобождении из колонии в РФ

Фото: Reuters/Umit Bektas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хаббард заявил, что ему перед освобождением из колонии принесли пальто и отправили домой

Американец Стивен Хаббард, отбывавший в России наказание по делу о наемничестве, вышел на свободу. За его плечами более четырех лет заключения. В Кремле решение президента РФ Владимира Путина объяснили гуманными мотивами, а глава Белого дома Дональд Трамп охарактеризовал случившееся как «большую и важную сделку для США».

Подробностями своего освобождения 74-летний Хаббард поделился с журналистами The New York Times (NYT). По собственным словам, он понял, что скоро окажется на воле, в середине октября: в камеру зашел охранник с новым пальто в руках и произнес по-английски одно слово — «Домой».

«Мне уже много раз говорили, что меня освободят. Так что я просто жду: если это произойдет — значит, так тому и быть, в это можно будет поверить. А если нет — ну что ж, ничего страшного», — сказал он, описывая свою реакцию на слова охранника.

Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев на встрече со Стивеном Хаббардом в Петербурге. Reuters / Obtained by Reuters

Связаться с сыном на Кипре Хаббарду позволили один раз. Примерно раз в полгода он передавал весточки родным и получал ответы через посольство США. Русского языка заключенный не знал и почти ни с кем не разговаривал. В неволе американец читал: среди книг, которые ему выдали, были Новый Завет на английском, история Англии и учебник английского для учеников восьмого класса.

«Но все это было на английском, так что это было хорошо», — добавил Хаббард.

Путь домой лежал через Москву: из колонии № 12 в Мордовии Хаббарда сначала доставили в столицу, где он задержался на пять дней, а оттуда — в Петербург.

Стивен Хаббард ждет встречи с Дональдом Трампом в Белом доме: освобождением он, по собственному мнению, обязан именно президенту. Американец также надеется, что его выход на свободу поможет улучшить отношения Москвы и Вашингтона и вернет домой других соотечественников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спецпосланник США Стивен Уиткофф прокомментировал ситуацию с Хаббардом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Последний привет из прошлого: любовный гороскоп для знаков зодиака на ноя...

Последние новости

2:02
Цены на парковку в Москве вырастут, а динамический тариф расширят
1:55
Принесли пальто и отправили домой: как Хаббард узнал об освобождении из колонии в РФ
1:35
«Продолжится перетягивание каната»: политолог дал прогноз по кризису в Польше
1:15
«Нарушает принципы дипломатии»: Лавров выступил против включения Польши в G20
1:10
Застолье обернулось кошмаром: двое приятелей изнасиловали хозяйку дома
0:55
Захарова напомнила Сикорскому о «неловком моменте» на фоне кризиса в Польше

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
«Вы меня похоронили?» — Волочкова устроила истерику из-за дочери
Пошла ва-банк: Блиновская пытается вырваться из колонии
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео