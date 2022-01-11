«Девиация»: сексолог объяснила, почему Виктор Салтыков может быть рад изменам жены

Ирина Салтыкова убеждена, что ее бывший муж добровольно отпускает новую жену «погулять». Среди мужчин такое поведение встречается и объясняется несколькими причинами, рассказала 5-tv.ru врач.

Певица Ирина Салтыкова, комментируя развод с музыкантом Виктором Салтыковым в одном из интервью, заявила: брак был обречен на провал, потому что экс-супруг любит «непорядочных» женщин, к коим она не относится. Звезда утверждала, что новая пассия певца — Ирина Метлина — регулярно ему изменяет, но Виктор якобы совсем не против этого. Поклонники в шоке: неужели у артиста проблемы психологического характера, раз он не нуждается в моногамных отношениях?

5-tv.ru узнал мнение эксперта по этому вопросу. Психолог-сексолог, специалист в области семейных отношений Екатерина Чижовская в эксклюзивном интервью приоткрыла завесу тайны, отметив: некоторые представители сильного пола действительно питают страсть к любвеобильным дамам. Вероятно, 64-летний Виктор Владимирович — не исключение.

Норма или проблема?

Опытный специалист уверена: в отношениях между мужчиной и женщиной бывает все что угодно. В частности, и девиация. Чижовская сообщила, что мечты кавалера о ветреной особе чаще всего продиктованы психологическими установками, зародившимися в глубокой юности.

«Девиация может развиваться по нескольким причинам. Первая — сексуальные комплексы. Комплекс „Мадонны-Блудницы“ формируется на ярком секс-опыте с доступными девушками, отличными от объекта влюбленности. Интимофобия — это страх близких отношений, совместного проживания, создания семьи и заключения брака», — объяснила специалист.

Ирина Салтыкова www.globallookpress / Darya Orlova

Екатерина Чижовская уточнила, что причиной вожделения раскрепощенной женщины может быть и скучный интимный опыт в прошлых отношениях, в браке. Если мужчина заинтересован в сохранении семьи, он обязательно предложит супруге попробовать что-нибудь неожиданное в постели. Если нет — найдет более раскрепощенную леди.

Уставший от длительного брака кавалер может мечтать о девушке легкого поведения и по другой причине. Например, если жена была ему не возлюбленной, а больше мамой. Чем сильнее дама контролирует спутника, тем дальше от нее хочется бежать.

«Эта девиация достаточно распространена в наше время и называется она „сексвайфизм“ — то есть такая, условно свободная сексуальная жизнь. Почему условно? Потому что партнер зачастую выбирает партнера для своей супруги или девушки, контролирует время, когда они будут встречаться, и, собственно, количество этих партнеров», — рассказала психолог.

Впрочем, оказалось, что девиация может быть продиктована реальными проблемами со здоровьем. Например, если мужчина испытывает сложности с потенцией и не способен в полной мере удовлетворить свою женщину, он может ненадолго отпускать ее «погулять» и считать это совершенно нормальным.

Ранее 5-tv.ru рассказал о драках Виктора Салтыкова с женой.