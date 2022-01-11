Жена Бориса Щербакова о его отношениях с Прокловой: «Целовались и были голыми»

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 062

Актриса Татьяна Бронзова призналась, что с понимаем относилась к слухам о романах супруга.

Жена Бориса Щербакова о его отношениях с Прокловой: «Целовались и были голыми»

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова рассказала об отношениях мужа с артисткой Еленой Прокловой. Народный артист Российской Федерации признался, что целовался с ней много раз, однако в его «репертуаре» были поцелуи и с другими актрисами.

«А как он с Прокловой целовался в спектакле „Валентин и Валентина“?! Да они голые там! Их же раздевали!» — сообщила жена знаменитости в эфире передачи Бориса Корчевникова.

На протяжение всей актерской карьеры Борису Щербакову приписывали романы со многими женщинами, однако Бронзова не верила в слухи и с пониманием относилась к работе своего мужа.

После съемок клипа Любови Успенской «Пропадаю я» артиста стали часто узнавать на улицах. Мало кто тогда знал его по имени, но внешность привлекательного мужчины запомнилась надолго. После съемок Щербаков не только стал знаменит, но и обзавелся «романом» с Еленой Прокловой. Долгие годы поклонники приписывали им сексуальные отношения, однако ни один слух об этом не был подтвержден.

Татьяна Бронзова — первая и единственная супруга Бориса Щербакова. За время совместной жизни пара пережила множество ссор и конфликтов, однако им удалось сохранить семейный союз и преодолеть все невзгоды. У знаменитостей есть сын — 44-летний Василий Щербаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Бронзова объяснила, почему поддержала Елену Проклову в скандале с домогательствами.

-20° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.84
-0.29 84.88
-0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:01
Что можно и категорически нельзя делать 12 января в день Анисьи Желудочницы
0:01
12 января — День работника прокуратуры
23:43
Как Леонид Куравлев попал в дом престарелых: «Тяжело переживал, замкнулся»
23:22
Обезглавленное тело пенсионерки найдено в подмосковных Люберцах
22:59
Маленький большой герой: ребенок помогал спасать пенсионеров из горящего пансионата
22:37
ТОП-5 типов женщин, на которых засматриваются богатые мужчины

Сейчас читают

ТОП-5 типов женщин, на которых засматриваются богатые мужчины
Встретившему Новый год в больнице Эдгарду Запашному понадобилась вторая операция
Смертельный нокаут: какой по счету инсульт может загнать в гроб
Захарова объяснила, почему у Польши не получится дать России «по яйцам»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год