Жена Бориса Щербакова о его отношениях с Прокловой: «Целовались и были голыми»

Жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова рассказала об отношениях мужа с артисткой Еленой Прокловой. Народный артист Российской Федерации признался, что целовался с ней много раз, однако в его «репертуаре» были поцелуи и с другими актрисами.

«А как он с Прокловой целовался в спектакле „Валентин и Валентина“?! Да они голые там! Их же раздевали!» — сообщила жена знаменитости в эфире передачи Бориса Корчевникова.

На протяжение всей актерской карьеры Борису Щербакову приписывали романы со многими женщинами, однако Бронзова не верила в слухи и с пониманием относилась к работе своего мужа.

После съемок клипа Любови Успенской «Пропадаю я» артиста стали часто узнавать на улицах. Мало кто тогда знал его по имени, но внешность привлекательного мужчины запомнилась надолго. После съемок Щербаков не только стал знаменит, но и обзавелся «романом» с Еленой Прокловой. Долгие годы поклонники приписывали им сексуальные отношения, однако ни один слух об этом не был подтвержден.

Татьяна Бронзова — первая и единственная супруга Бориса Щербакова. За время совместной жизни пара пережила множество ссор и конфликтов, однако им удалось сохранить семейный союз и преодолеть все невзгоды. У знаменитостей есть сын — 44-летний Василий Щербаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Бронзова объяснила, почему поддержала Елену Проклову в скандале с домогательствами.