Измученная бессонницей Александрова поведала об изъянах: «Нос большой, глаза маленькие»

Актриса воспитывалась в абсолютной любви и заботе, благодаря чему любит свою внешность. Однако в сложные моменты она начинает замечать в ней недостатки.

Актриса Марина Александрова рассказала об изъянах в своей внешности. На рассуждения звезду навела полуночная бессонница. Самыми явными недостатками, по ее мнению, являются большой нос и маленькие глаза. Свою кожу и губы актриса тоже не считает эталонными.

«Нос большой, а глаза маленькие, кожа слишком белая и губы немодные <…> Нос явно вытянулся с возрастом, но я бы его не отрезала, он любопытный. Кожа моя, не бегать же в солярий каждую неделю. Губы… Ну, точно никогда не была модной и поздно начинать <…> К телу переходить не стала, там явно что-то бы раскопала», — написала Александрова в Instagram.

Instagram @mar_alexandrova

Актриса поделилась, что она преисполнена любовью к самой себе, поэтому редко замечает свои недостатки. За такое отношение к самой себе она благодарна своей семье, которая воспитала ее в полной любви и заботе.

«Когда девочку вырастили в любви, то сложно себя мучить дурацкими размышлениями», — уверена Александрова.

Поклонники Марины Александровой поддержали ее и поделились, что полностью согласны с философией любимой актрисы.

«Как вы правы! У меня две дочки и я их безгранично люблю!»

«Марина, вы красавица! И правильно делаете, что любите себя такой, какая есть!»

«Все верно! Любовь — это подушка безопасности на все времена и по всем поводам», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что какой видят идеальную женщину мужчины всех знаков зодиака.