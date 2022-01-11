Измученная бессонницей Александрова поведала об изъянах: «Нос большой, глаза маленькие»
Страдающая от бессонницы Марина Александрова перечислила недостатки своей внешности
Фото: Instagram @mar_alexandrova
Актриса воспитывалась в абсолютной любви и заботе, благодаря чему любит свою внешность. Однако в сложные моменты она начинает замечать в ней недостатки.
Актриса Марина Александрова рассказала об изъянах в своей внешности. На рассуждения звезду навела полуночная бессонница. Самыми явными недостатками, по ее мнению, являются большой нос и маленькие глаза. Свою кожу и губы актриса тоже не считает эталонными.
«Нос большой, а глаза маленькие, кожа слишком белая и губы немодные <…> Нос явно вытянулся с возрастом, но я бы его не отрезала, он любопытный. Кожа моя, не бегать же в солярий каждую неделю. Губы… Ну, точно никогда не была модной и поздно начинать <…> К телу переходить не стала, там явно что-то бы раскопала», — написала Александрова в Instagram.
Актриса поделилась, что она преисполнена любовью к самой себе, поэтому редко замечает свои недостатки. За такое отношение к самой себе она благодарна своей семье, которая воспитала ее в полной любви и заботе.
«Когда девочку вырастили в любви, то сложно себя мучить дурацкими размышлениями», — уверена Александрова.
Поклонники Марины Александровой поддержали ее и поделились, что полностью согласны с философией любимой актрисы.
«Как вы правы! У меня две дочки и я их безгранично люблю!»
«Марина, вы красавица! И правильно делаете, что любите себя такой, какая есть!»
«Все верно! Любовь — это подушка безопасности на все времена и по всем поводам», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что какой видят идеальную женщину мужчины всех знаков зодиака.
77%
-0.29 84.88
-0.25
Нашли ошибку?