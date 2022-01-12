Шубская показала подросшего сына от Овечкина в компании знаменитого хоккеиста

Супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала милое фото трехлетнего сына Сергея в компании с первым нападающим клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», обладателем Кубка Стэнли Томасом Уилсоном. Папа мальчика, как известно, капитан этой команды, а малыш, как и его годовалый братик Илья, будто унаследовал любовь к спорту.

Мальчишки часто бывают на хоккейных матчах, у них даже есть именные футболки с номером 8, как у отца, а также надписью «Оvi Jr» — сокращенное от «Овечкин-младший». К слову, игровой номер 8 Александр Овечкин выбрал, потому что под ним играла его мать Татьяна, дважды ставшая олимпийской чемпионкой по баскетболу.

Instagram @nastyashubskaya

Новый год Шубская провела в тихой домашней идиллии. Первое фото в 2022 году, опубликованное ей, было именно таким — высокая ель в гирляндах, счастливые родители и их мальчики в одинаковых пижамках. Поклонники восхищаются выбором спортсмена — ему досталась красавица-жена, которая во всем его поддерживает, смотрит каждую игру и растит преданных отцу наследников.

Анастасия Шубская — дочь покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой. С Овечкиным она начала встречаться в 2015 году, через полгода отношений пара объявила о помолвке. Роскошная свадьба в Барвихе состоялась в 2016 году, в День семьи, любви и верности. Глаголева скончалась от рака через год после того как выдала дочь замуж за спортсмена.

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