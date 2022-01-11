Из секс-бомбы в тихоню? Психолог оценил влияние на Волочкову нового избранника

Всего за несколько недель балерина изменилась до неузнаваемости: никаких шпагатов и фото в стиле «ню». Неужели Сергей оказался домашним тираном? Или дело в искренней любви?

С тех пор как в жизни балерины Анастасии Волочковой появился новый возлюбленный — спортивный мужчина по имени Сергей — ее просто не узнать. Очередная поездка на Мальдивы — и никаких шпагатов в мини-бикини. Домашние посиделки — и снова никаких откровенных фото. Если раньше звезда вела себя максимально раскованно, то теперь словно стесняется чего-то. Или кого-то?

Поведение селебрити в эксклюзивном интервью 5-tv.ru проанализировал профессиональный психолог Филипп Литвиненко. Он рассказал, какое будущее ждет Волочкову с новым партнером и что означают ее скромные жесты.

Настоящая любовь?

До накаченного Сергея у Анастасии Волочковой было немало бойфрендов. Каждый сменялся примерно раз в полгода: Михаил, Олег, Владимир… Отношения с некоторыми не длились и больше месяца, но всякий раз артистка больших и малых театров не уставала нахваливать лучшие качества своих мужчин: «Такой сексуальный, такой заботливый, такой ласковый, такой шикарный, добрый человек».

В ситуации с Сергеем ничего не изменилось. Все те же слова, все тот же томный взгляд. Зато перед публикой обнаженной Волочкова больше не позирует. И даже сексуальный шпагат не решается показать. Неужели боится обидеть нового кавалера? Или дело в тирании?

«Очевидно, что Волочкова живет на полную и поэтому искренне выражает свои чувства — здесь и сейчас. Это нормально и правильно: если есть чувства, то зачем их скрывать? То, что Настя это делает, подтверждает, что она нормальная, зрелая женщина, которая живет в свое удовольствие, свободно самовыражается, радуется жизни и радует своего любимого», — прокомментировал эмоциональные признания в любви балерины эксперт.

Instagram @volochkova_art

Литвиненко считает, что ничего странного в желании селебрити принадлежать только одному мужчине, находясь в отношениях, тоже нет. Если Анастасия Волочкова и решила отказаться от шпагатов и «голых» кадров, то только по собственному желанию. Впрочем, возможно, она просто готовит подписчикам очередную порцию сенсаций.

«То, что мы пока не видим ее мальдивского шпагата… Я не думаю, что Волочковой кто-то что-то может запретить, если она действительно что-то хочет показать. Мне думается, ей просто надоело самовыражаться таким способом, она не хочет повторяться. Будет нас удивлять как-то по-другому и демонстрировать свою женскую уникальность», — заметил психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие отношения сложились у Анастасии Волочковой с сыном нового любовника.