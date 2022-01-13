«Существует реальный риск нового вооруженного конфликта в Европе. Но именно поэтому сегодняшняя встреча и все встречи, которые состоялись на этой неделе, так важны. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт», — заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Британская The Guardian и New York Times вообще считают, что встреча в Брюсселе была устроена ради Киева: «НАТО и Россия говорят откровенно, но пока что все мимо. Четыре часа серьезного обсуждения между Россией и альянсом не оставили ответа на вопрос, выберет ли Владимир Путин дипломатию или войну».

То есть все снова свелось к мифическим 100 тысячам российских военных на границах с Украиной. И это парадокс. Еще в декабре Вашингтон заявил о принципе переговоров с Москвой: ни слова об Украине без Украины. То есть натовцы не будут обсуждать этот вопрос без участия Киева. Видимо, передумали.

«Я читал, что господин Блинкен заявил, что „ни слова об Украине без Украины“. Но сегодня наши партнеры обсуждали Украину, ну, наверное, полтора часа из четырех отведенных. Вот реальность. Еще раз подчеркну, угроза Украине — это сама Украина. Больше никто», — заявил Грушко.

Несмотря на расхождение во взглядах, есть и новости со знаком плюс. НАТО хочет поговорить о восстановлении работы миссии альянса в России и постпредстве Москвы в Брюсселе. Наши ответили: обсудить можно, если североатлантический блок пересмотрит принципы безопасности: когда под безопасностью понимают лишь защиту стран самого альянса.

«В НАТО были бы рады возобновить диалог с РФ по ракетным системам. Хотя НАТО не согласна возвращаться к конфигурации 1997 года, у России и альянса все же есть сферы для сотрудничества. США допускают, что руководство России откажется идти по пути дипломатического диалога», — заявил первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Пока альянс на мирные предложения Москвы отвечает бряцанием оружия: после заседания в Брюсселе стало известно, что Прибалтика обратилась к союзникам с просьбой увеличить военное присутствие НАТО в Эстонии, Литве и Латвии. Если НАТО отказывается от главных требований по нераспространению на Восток, подменяя фактически повестку, тогда зачем вообще нужна была эта встреча? Этот вопрос мы задали Грушко.

«Абсолютно нужна. Произошла некая встряска. Если бы встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы, они всегда были на втором плане. Но в таком ключе, как они обсуждались сегодня — я не помню такой прямоты и остроты, это был разговор по душам, и я думаю, нам удалось донести до членов альянса, что ситуация становится нетерпимой», — прозвучал ответ Грушко.

Дипломатическим триатлоном назвали в нашей делегации эти переговоры. Женева, Брюссель, теперь Вена. Уже после этого можно делать выводы — а нужны ли дополнительные встречи?