Рецидивист со стажем изнасиловал падчерицу и спрятался от полиции на дереве

Сотрудники правоохранительных органов в Омске сняли с дерева мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Об этом сообщили в СУ СК России по региону. Случившееся попало на видео.

По версии следствия, накануне, когда мать школьницы была на работе, ее сожитель изнасиловал 15-летнюю падчерицу. Утром несовершеннолетняя все рассказала маме. Приехавшие стражи порядка нашли подозреваемого в неадекватном состоянии, он сидел на дереве на соседней улице. Снять с него удалось только при помощи крана. Мужчина задержан.

СУ СК России по Омской области

Оказалось, что он ранее был восемь раз судим за кражи. Потерпевшая находится в больнице, ее прооперировали. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изнасилование несовершеннолетнего».

Ранее 5-tv.ru писал, что менеджера российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова задержали по подозрению в изнасиловании и избиении девушки.