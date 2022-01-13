Рецидивист со стажем изнасиловал падчерицу и спрятался от полиции на дереве
Мужчина на глазах у очевидцев и правоохранителей лежал на ветке, как кошка, спрятав голову вниз.
Фото, видео: Depositphotos / lucidwaters; СУ СК России по Омской области
Сотрудники правоохранительных органов в Омске сняли с дерева мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Об этом сообщили в СУ СК России по региону. Случившееся попало на видео.
По версии следствия, накануне, когда мать школьницы была на работе, ее сожитель изнасиловал 15-летнюю падчерицу. Утром несовершеннолетняя все рассказала маме. Приехавшие стражи порядка нашли подозреваемого в неадекватном состоянии, он сидел на дереве на соседней улице. Снять с него удалось только при помощи крана. Мужчина задержан.
Оказалось, что он ранее был восемь раз судим за кражи. Потерпевшая находится в больнице, ее прооперировали. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изнасилование несовершеннолетнего».
Ранее 5-tv.ru писал, что менеджера российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова задержали по подозрению в изнасиловании и избиении девушки.
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