Лифт с людьми упал в «Президент-Отеле» в Москве

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Игорь Рязов
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По предварительным данным, в результате инцидента в одной из крупнейших гостиниц Москвы могут быть жертвы.

Лифт с людьми упал в «Президент-Отеле» в Москве

Фото: ТАСС / Мудрац Александра; 5-tv.ru

Лифт с пассажирами внутри упал в «Президент-Отеле» в Москве, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, в результате происшествия могут быть погибшие. Обстоятельства инцидента выясняются.

ОБНОВЛЕНИЕ 20:57

Источник 5-tv.ru подтвердил, что в результате падения лифта погибли два человека. Это были рабочие, которые занимались его ремонтом.

«Президент-Отель» — одна из крупнейших гостиниц Москвы. Ранее носила название «Октябрьская». Там в 1991 году располагался предвыборный штаб Бориса Ельцина.

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