Лифт с людьми упал в «Президент-Отеле» в Москве

Лифт с пассажирами внутри упал в «Президент-Отеле» в Москве, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, в результате происшествия могут быть погибшие. Обстоятельства инцидента выясняются.

ОБНОВЛЕНИЕ 20:57

Источник 5-tv.ru подтвердил, что в результате падения лифта погибли два человека. Это были рабочие, которые занимались его ремонтом.

«Президент-Отель» — одна из крупнейших гостиниц Москвы. Ранее носила название «Октябрьская». Там в 1991 году располагался предвыборный штаб Бориса Ельцина.