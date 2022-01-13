Лифт с людьми упал в «Президент-Отеле» в Москве
По предварительным данным, в результате инцидента в одной из крупнейших гостиниц Москвы могут быть жертвы.
Фото: ТАСС / Мудрац Александра; 5-tv.ru
Лифт с пассажирами внутри упал в «Президент-Отеле» в Москве, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, в результате происшествия могут быть погибшие. Обстоятельства инцидента выясняются.
ОБНОВЛЕНИЕ 20:57
Источник 5-tv.ru подтвердил, что в результате падения лифта погибли два человека. Это были рабочие, которые занимались его ремонтом.
«Президент-Отель» — одна из крупнейших гостиниц Москвы. Ранее носила название «Октябрьская». Там в 1991 году располагался предвыборный штаб Бориса Ельцина.
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