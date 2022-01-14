Умер свидетель Пугачевой на свадьбе с Киркоровым — музыкант Талгат Тухтамышев

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 7 526

Гитарист ВИА «Ритм» и «Рецитал» скончался на 70-м году жизни.

Умер свидетель Пугачевой на свадьбе с Киркоровым — музыкант Талгат Тухтамышев

Фото: Facebook / Талгат Тухтамышев

Умер известный гитарист ВИА «Ритм» и «Рецитал» Талгат Тухтамышев, который был свидетелем Аллы Пугачевой во время ее свадьбы с Филиппом Киркоровым. Информацию о смерти в комментарии 5-tv.ru подтвердил Али Левшин — директор солиста группы «Рецитал» Александра Левшина.

«Мне передали, что его, к сожалению, не стало», — рассказал Али Левшин.

Музыканту и гитаристу ВИА «Ритм» было 69 лет. О причинах смерти пока нет информации.

Талгат Тухтамышев был не только гитаристом в группах «Ритм» и «Рецитал», но и другом Аллы Пугачевой. Свидетелем на свадьбе Примадонны с Филиппом Киркоровым он стал в 1994 году. Со стороны жениха шафером выступил известный фотограф Роман Родин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасенная Пугачевой жена композитора Малахова умерла после десяти лет борьбы с раком.

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