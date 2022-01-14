Вдова Задорнова рассказала, почему у сатирика мог возникнуть рак головного мозга

Вдова писателя-сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина рассказала, что, по ее мнению, могло послужить причиной возникновения у ее мужа страшной болезни — опухоли головного мозга. В одной из программ на телеканале «Россия-1» она вспомнила, что еще в 2006 году она с супругом и Максимом Галкиным уехали на отдых в Швейцарию. Там они катались на горных лыжах. Однажды Михаил Задорнов отказался надевать защитную экипировку.

«Михаил — гонщик по натуре. Он был рад, что с нами едет Галкин. Он отказался надевать защитный шлем и экипировку. Мы как-то легко передвигались от одного кафе до другого. И вдруг Задорнов исчез из нашего поля зрения», — рассказала Бомбина.

А после, как нашла мужа, выяснилось — он упал и сильно ударился. На голове появилась огромная гематома. Однако утверждать, что именно эта травма Задорнова и спровоцировала возникновение раковых клеток, Бомбина не спешит. Ведь, по ее словам, ни Дмитрий Хворостовский, ни Жанна Фриске, также умершие от рака головного мозга, не травмировали голову.

Михаил Задорнов был женат дважды. Во втором браке с Еленой Бомбиной у них родилась дочь Елена. С ней сатирик прожил 33 года до самой смерти. Артиста не стало в 2017 году после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

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