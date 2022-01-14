🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 января, растущая Луна в знаке Близнецов принесет представителям многих знаков зодиака повышенную импульсивность и возможно даже вспыльчивость. Звезды рекомендуют держать эмоции под контролем, чтобы не наломать дров. При этом день будет благоприятным для того, чтобы заняться интеллектуальными делами. Смело можно заключать сделки, распоряжаться крупными суммами, проводить переговоры. Не бойтесь начать реализацию своих идей.

♈ Овен

Овны, вероятно в последнее время вам часто хотелось побыть одному. Не стоило стесняться этого желания и в угоду близкому вам человеку отказывать себе в необходимом одиночестве. Сегодня ветер переменится, и вы проведете время вдвоем, причем с удовольствием для обоих. Но не забывайте — дальнейшее благополучие в отношениях зависит от вашего внутреннего равновесия. Уделяйте время себе, поверьте — вас в этом поймут и поддержат.

Космический совет: не забывайте о себе в угоду любимому человеку.

♉ Телец

Тельцы, скорее всего вас с непреодолимой силой тянет на покупки. Вам кажется, что все эти вещи вас порадуют и принесут пользу. Подойдите к выбору осторожнее. Задумайтесь, не идете ли вы на поводу у сиюминутного «хочу». Если вовремя притормозить, сэкономите кучу денег и эмоций от последующего разочарования.

Космический совет: старайтесь расходовать финансы вдумчиво.

♊ Близнецы

Вас преследует усталость, Близнецы? Но ни релакс, ни общение с друзьями не помогают восстановить энергию. Обратитесь к силе природы. Небольшая прогулка на свежем воздухе, особенно в парке или по берегу реки, пойдет вам на пользу. Забудьте на время о том, что вы — типичный горожанин.

Космический совет: обратитесь к силе природы.

♋ Рак

Вы очень неравнодушны и приходите на помощь любому, кто попросит. Но всегда ли это хорошо для вас, Раки? Вас расстраивает, если ваши действия не идут кому-то впрок. Не стоит геройствовать и мчаться на край света по любому зову. Подумайте о себе. К тому же, судьба, как известно, неглупа, и все равно поможет тому, кто нуждается.

Космический совет: хватит играть в спасителя мира.

♌ Лев

Вы освободились от накопленной боли и выпустили пар. Это отлично, Львы! Теперь пришло время заняться заживлением ран и открыться миру. Скоро вас ждут подвижки в деле, которое вы затеяли. Не бойтесь, сохраняйте уверенность в себе, которую так недавно обрели, и перемены не заставят себя ждать. Успех в профессиональной деятельности подкрепит ваши силы для свершений и в личной жизни.

Космический совет: верьте, что все получится.

♍ Дева

Вы часто сожалеете о прошлом, Девы? Совершенно напрасно — сделанного не воротишь. Лучше подумайте о том, что можно было бы изменить в своем будущем. Пока вы составляете план саморазвития, вспомните тех, кого вы когда-то обидели. Да, те события уже не исправить. Но вы можете принести извинения, помириться или просто показать, насколько изменились.

Космический совет: перестаньте жалеть о прошлом, думайте о будущем.

♎ Весы

Весам 14 января ни в коем случае нельзя предаваться унынию, даже если все буквально валится из рук. Пусть мир вокруг кажется агрессивным и как будто не хочет позволить вам добиться успеха. Пусть на пути возникают препоны и сложности. Если вы не впадете в депрессию и не пустите дела на самотек, все обязательно наладиться. Верьте в свои силы и в благополучный исход. С такой позицией — не пропадете! Оптимизм сделает вас непобедимыми!

Космический совет: не падайте духом.

♏ Скорпион

Скорпионы, есть вещи, которые мы делаем за деньги, а есть вещи, что мы делаем по любви. Поиск баланса между ними — вот что помогает нам жить в гармонии. Обращайте внимание на то, к какой из двух крайностей вы стремитесь, осторожно регулируя весы. Если вы сосредоточились исключительно на своих материальных занятиях, неплохо было бы вернуться к проектам, которые пробуждают чувство радости внутри.

Космический совет: в погоне за деньгами не забывайте о действительно важных вещах.

♐ Стрелец

Стрельцы, ваша проблема кроется в глупом убеждении: кажется, будто вы не сможете зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. Но это созданное вами ограничение мешает вам воплотить мечты. Итак, представьте себе параллельную реальность. Реальность, в которой вас поддерживают финансово, эмоционально, духовно и творчески. А затем начните жить так, будто бы вы добились всего, о чем мечтали.

Космический совет: поверьте в себя.

♑ Козерог

Вы достигли определенных успехов в работе, балансируете в отношениях с любимым человеком, и в целом ваша жизнь выглядит удавшейся. Но вас преследует синдром самозванца, и сегодня он будет сильно сбивать вам настрой. Пришло время поработать над проблемами самооценки, Козероги. Проведите день наедине с собой, прислушайтесь к внутреннему голосу и разберитесь в своих переживаниях. Не отказывайтесь от помощи психолога.

Космический совет: пора повышать самооценку.

♒ Водолей

Для вас сегодня день будет полон вдохновения. Оно будто разлито в воздухе вокруг вас, и вам остается лишь им воспользоваться. Не стесняйтесь новых проявлений творческого порыва — вас посетят идеи, которых вы так ждали. Но не спешите их воплощать, хорошо обдумайте и запишите. Вечер прекрасно подойдет для развлечений, особенно в компании любимого человека.

Космический совет: черпайте вдохновение, оно повсюду.

♊ Рыбы

Сколько можно биться над решением дилеммы, если оно все равно зависит не от вас? В этом мало проку, да и веселья тоже. Следуйте за своим сердцем, и оно вас не подведет. Попробуйте что-то новое для себя, это вас взбодрит! Неожиданная удача придет сама к вам в руки, как только вы перестанете себя терзать ненужными переживаниями.

Космический совет: отбросьте ненужные переживания.

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