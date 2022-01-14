Знаки Вселенной: как правильно загадывать желание при звоне в ушах

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 5 749

Парапсихолог Эсмира Волченкова в беседе с 5-tv.ru дала, как она уверяет, действенный совет для реализации мечты.

Фото, видео: Depositphotos / SIphotography; 5-tv.ru

Рука чешется — к деньгам, нос — к выпивке, а что означает, если звенит в ушах и как правильно воспользоваться этим, как уверят парапсихолог Эсмира Волченкова, знаком Вселенной? В беседе с 5-tv.ru экстрасенс расшифровала тайный смысл «звоночков», которые подает наше тело и правилах реагирования на них.

«Вселенная всегда нам посылает какие-то знаки, и звон в ушах — это тоже своеобразный знак», — заявила провидица.

Если исходить из того, что правая сторона — сторона «ангела», то при звоне в правом ухе стоит обратить пристальное внимание на происходящее и задуматься о будущем.

Звон в правой ушной раковине говорит о том, что Вселенная предупреждает о грядущих позитивных событиях в вашей жизни, поэтому обязательно нужно загадать желание. Парапсихолог подчеркнула, что в случае совпадения вашей мечты с намерениями Вселенной, желание непременно сбудется. Если же не совпало, то, вероятнее всего, с реализацией задуманного придется повременить.

Левая сторона — «сторона черта». Склонные верить в сверхъестественное полагают, что на левом плече сидит черт, отсюда и идет привычка плевать через левое плечо, чтобы «освободиться» от нечистого. Если звенит в левом ухе, то, по мнению ведуньи, таким образом Вселенная намекает о возможном негативном сценарии, посланном свыше.

Что делать, если знак идет слева? Эсмира утверждает, что в таком случае желание загадывать не нужно. Вместо этого стоит приложить усилия для изгнания негативной программы из своей жизни. Для этого можно воспользоваться традиционным способом, переплюнув через левое плечо три раза, либо произнести:

«Все плохое уходи, никого не зацепи!»

Ранее 5-tv.ru приводил советы парапсихолога Волченковой как зачать ребенка-вундеркинда.

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