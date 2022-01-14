Сто лет «железной бабушке»: как ветеран Мария Колтакова стала звездой соцсетей

Мария Денисовна известна не только своими военными подвигами, но и рекордами в экстремальных видах спорта.

Главной «железной бабушке» России Марии Колтаковой исполнилось 100 лет. Ветеран Великой Отечественной войны уже много лет доказывает, что нет ничего невозможного. Вытащить на себе с поля боя более трехсот раненых солдат, «воскреснуть» после отправки похоронки родным, прыгнуть с парашютом в 93 года и прокатиться на байке с «Ночными волками» — легендарной россиянке будто бы действительно по плечу все на свете.

В честь дня рождения знаменитой жительницы Белгорода 5-tv.ru вспомнил ее главные рекорды.

Военные подвиги

На фронт Мария Денисовна попала практически сразу после школы. Год она обучалась сестринскому делу, а потом отправилась из родного Кемерово в зону боевых действий.

Первую медаль «За отвагу» ей вручал лично командующий 60-й Армией Иван Черняховский после боев под Воронежем. Тогда Колтакова, будучи хрупкой девушкой, смогла вытащить на себе с поля боя 25 раненых солдат с оружием. Ей посчастливилось единственной из 250 девушек выжить под минометным огнем нацистов.

После обстрела она очнулась в присыпанной землей воронке, когда бой закончился и все стихло. Колтакова смогла добраться до своих уже после того, как ее семье была отправлена похоронка.

«Где только силы на это брались… Да еще оружие их сколько весило! — цитирует „железную бабушку“ „Российская газета“, — Но о себе не думали, не чувствовали тяжести. Так и до самой Победы».

Мария Денисовна участвовала в освобождении Харькова, Львова, Чехословакии и Польши. Она спасала солдат в Курской битве. Победу она встретила в Праге, где ей вручили Орден Славы за спасение 57 жизней.

После войны Колтакова вернулась в Кемерово, лично порвав свою похоронку. Ее разыскивали солдаты, которым она когда-то помогла. Один из раненых, для которого она стала донором крови прямо в поле, нашел ее через долгие годы, чтобы поблагодарить за спасение.

Экстрим на пенсии

После войны Мария Денисовна решила претворять в жизнь свои даже самые смелые мечты. Хоть и случилось это далеко не сразу, но она прыгнула с парашютом — в 93 года. Свой прыжок Колтакова посвятила брату, а после и вовсе начала регулярно проверять себя на прочность, пробуя разные экстремальные виды спорта.

«Железная бабушка» играючи установила 12 рекордов России, прыгая с парашютом, занимаясь дайвингом, поднимаясь в небо на дельтаплане и летая в аэротрубе. Ветеран войны попробовала себя и в качестве штурмана экипажа в соревнованиях по джип-триалу. Она проехалась с командой, прочувствовав все прелести падений в песчаные овраги. Однако, выйдя из машины, бойкая Мария Денисовна удивила всех, поинтересовавшись:

«И это все?»

В 98 лет Колтакова в очередной раз поразила россиян, установив рекорд на соревнованиях по стрельбе. Необычная бабушка привлекла внимание шоуменов. Ее приглашали поучаствовать в программах Максима Галкина и Леонида Якубовича. Ветеран принимает такое внимание ворчливо, но с улыбкой.

Ветеран-блогер

Пандемия также не стала поводом для расстройства Колтаковой. «Железная бабушка» хоть и не смогла с размахом отметить свои дни рождения, посетить парад Победы, но начала осваивать интернет, общаться с близкими по видеосвязи.

Мария Денисовна даже завела свой Instagram. Там она публикует свои истории, стихи, видеопоздравления от российских звезд эстрады, восхищающихся ее жизнелюбием и стойкостью. Среди них, к примеру, оказались певица Валерия, художник Никас Сафронов, актриса Дарья Юргенс и другие.

Она даже вела обратный отсчет до своего векового юбилея с помощью видео, которые ей присылали артисты. А сегодня ее сторис пестрят репостами поздравлений от самых разных людей.

Instagram @veteranmariakoltakova

В честь знаменательной даты Мария Денисовна опубликовала праздничный пост, в котором призналась, что цифра 100 ее совсем не пугает.

«Главным стимулом для меня в жизни всегда являлась поставленная цель, к которой надо идти вопреки всему. Когда есть цель — есть смысл. С таким правилом я живу вот уже 100 лет. И цифра эта совсем не пугает, запаса прочности у меня хватит еще на многое. Нет ничего невозможного, даже в столь почтенном возрасте», — уверена она.

Instagram @veteranmariakoltakova

Комментарии под постом ломятся от поздравлений:

«Мария Денисовна!!! Обожаю, обнимаю!!!»;

«Поздравляю Вас! Продолжайте нас радовать, Вы невероятная!»;

«С юбилеем Вас! Горжусь и восхищаюсь Вами! От всей души желаю Вам здоровья, бодрости и долголетия!».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с освоением Марией Колтаковой планера в 99 лет.