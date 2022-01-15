Волочкова о ночных приключениях с банщиком на Мальдивах: «Почти не спим»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 040

Волочкова рассказала о бессонных ночах на Мальдивах в компании нового бойфренда

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Так хорошо проводит время балерина с новым избранником, что не может удержаться и делится даже самыми интимными подробностями их отношений.

Анастасия Волочкова в обществе нового возлюбленного Сергея пребывает на седьмом небе от счастья. По крайней мере так она без устали говорит в своих постах в социальных сетях — вдохновенно, с обожанием и восхищением и даже порой слишком откровенно. На этот раз призналась, что практически не спит в объятиях пылающего чувствами любовника.

Балерина опубликовала на своей странице в Instagram видео, снятое ранним утром ее избранником. Пока он был еще в постели, Волочкова вышла на берег встречать рассвет, накинув лишь легкое алое платьице. Увидев свою даму на белом песке и на фоне голубой кромки моря, Сергей решил запечатлеть красоту. Сопроводил видео нежным признанием в любви и россыпью комплиментов.

«Такое отношение мужчины к женщине просто бесценно, согласитесь. Это не померить никакими деньгами! Когда есть тот, кто поистине дорожит тобой, а ты — им… Мы с Сережей тут в этом райском месте почти не спим… Сегодня легла в 12 ночи, проснулись в 02:00. Посидели на нашей террасе, поспали еще (пару часиков). Я от красоты проснулась в 05:30, пошла встречать рассвет. Сергей тоже пошел за мной», — писала Волочкова.

Всем своим поклонникам балерина пожелала большого человеческого счастья, быть любимыми и влюбленными. Фанаты в комментариях высказываются о новых отношениях танцовщицы неоднозначно. Одни намекают, раз Сережа такой роскошный мужчина, бизнесмен (владеет банным комплексом в Москве) странно, что до сих пор не был женат, есть, наверно, подвох…

Других смущает стремление Анастасии Волочковой всему миру рассказать каждую подробность этого невероятного романа. И не только этого — предыдущий она описывала в не менее ярких красках. Тогда был Володя. Был недолго, после чего бесследно пропал. Но есть и третьи, они просто радуются за звезду и надеются, что уж на этот-то раз балерина действительно встретила свою судьбу и обрела верного спутника на долгие годы. Встретились голубки, к слову, на передаче «Давай поженимся!», и этого фанаты ждут теперь с нетерпением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Анастасия Волочкова угрожала смять яйца комику Нурлану Сабурову.

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