Фантастический секс и баснословное богатство: в какие дни 2022-го выходить замуж

Нашли того самого, единственного, или неповторимую и очаровательную даму сердца? Отправляясь в ЗАГС, не спешите заключать бракосочетание в удобную для вас дату, а сверьтесь с календарем наиболее благоприятных дней, названных астропсихологом Ириной Булгаковой. Эксклюзивно для 5-tv.ru она рассказала, когда нужно выходить замуж, чтобы был фантастический секс и баснословное богатство.

Эксперт по астрологии категорически не рекомендует выбирать для свадьбы все дни в январе 2022 года — планеты начнут располагаться гармонично только начиная с февраля.

Благоприятные дни для замужества в 2022 году

4 февраля — 5 марта

В созданных в это время семьях будут царить прочные и надежные отношения, основанные на уважении партнеров.

Внутри этого периода астролог отдельно выделила четыре даты — 2, 3, 4 и 5 марта. Первые дни весны, по мнению эксперта, заряжены невероятной энергетикой, которая гарантирует фантастические сексуальные отношения и возможность баснословно обогатиться.

6 апреля — 2 мая

«Браки, которые могут быть заключены в этот период времени, будут основаны на любви и романтике, будет много душевного тепла в отношениях, доверие и безусловная любовь», — отметила астролог.

23-30 апреля

Одни из наилучших дней для регистрации ваших браков в году.

29 мая — 22 июня

В этот период звезды обещают крепкие и надежные браки, однако 10, 11 и 12 июня стоит вычеркнуть — могут принести несчастье.

18-25 июля

В семье будет всегда присутствовать тепло и забота, а партнеры построят свой брак на взаимном уважении.

29 июля-11 августа

Союзы будут основаны на гармонии и любви двух сердец.

3-11 октября

Браки, заключенные в обозначенную октябрьскую неделю, будут наполнены энергией компромиссов: партнеры будут слышать друг друга и обладать доверием друг к другу.

16 ноября — 9 декабря

«Отношения будут развиваться на взаимных интересах и обогащении внутреннего и внешнего мира партнеров, им очень хорошо путешествовать вместе», — рекомендовала эксперт.

10-18 декабря

Звезды прочат прочные и надежные браки.

Неблагоприятные дни для замужества в 2022 году

весь январь;

6 марта — 6 апреля;

3-28 мая: слишком много страстей и быстрое выгорание в отношениях;

10, 11 и 12 июня;

23 июня — 17 июля;

26-28 июля;

12 августа — 4 сентября.

Конечно, прислушиваться к советам астрологов стоит, если вы полагаетесь на то, что звезды обеспечат вам счастливую и безбедную жизнь. Но без приложения собственных усилий и регулярной работы по сохранению отношений даже узаконивание отношений в рекомендуемые даты не гарантирует его успех.

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