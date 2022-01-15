Фантастический секс и баснословное богатство: в какие дни 2022-го выходить замуж
Астропсихолог Ирина Булгакова в беседе с 5-tv.ru назвала благоприятные даты для заключения счастливого и успешного брака.
Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru
Нашли того самого, единственного, или неповторимую и очаровательную даму сердца? Отправляясь в ЗАГС, не спешите заключать бракосочетание в удобную для вас дату, а сверьтесь с календарем наиболее благоприятных дней, названных астропсихологом Ириной Булгаковой. Эксклюзивно для 5-tv.ru она рассказала, когда нужно выходить замуж, чтобы был фантастический секс и баснословное богатство.
Эксперт по астрологии категорически не рекомендует выбирать для свадьбы все дни в январе 2022 года — планеты начнут располагаться гармонично только начиная с февраля.
Благоприятные дни для замужества в 2022 году
4 февраля — 5 марта
В созданных в это время семьях будут царить прочные и надежные отношения, основанные на уважении партнеров.
Внутри этого периода астролог отдельно выделила четыре даты — 2, 3, 4 и 5 марта. Первые дни весны, по мнению эксперта, заряжены невероятной энергетикой, которая гарантирует фантастические сексуальные отношения и возможность баснословно обогатиться.
6 апреля — 2 мая
«Браки, которые могут быть заключены в этот период времени, будут основаны на любви и романтике, будет много душевного тепла в отношениях, доверие и безусловная любовь», — отметила астролог.
23-30 апреля
Одни из наилучших дней для регистрации ваших браков в году.
29 мая — 22 июня
В этот период звезды обещают крепкие и надежные браки, однако 10, 11 и 12 июня стоит вычеркнуть — могут принести несчастье.
18-25 июля
В семье будет всегда присутствовать тепло и забота, а партнеры построят свой брак на взаимном уважении.
29 июля-11 августа
Союзы будут основаны на гармонии и любви двух сердец.
3-11 октября
Браки, заключенные в обозначенную октябрьскую неделю, будут наполнены энергией компромиссов: партнеры будут слышать друг друга и обладать доверием друг к другу.
16 ноября — 9 декабря
«Отношения будут развиваться на взаимных интересах и обогащении внутреннего и внешнего мира партнеров, им очень хорошо путешествовать вместе», — рекомендовала эксперт.
10-18 декабря
Звезды прочат прочные и надежные браки.
Неблагоприятные дни для замужества в 2022 году
- весь январь;
- 6 марта — 6 апреля;
- 3-28 мая: слишком много страстей и быстрое выгорание в отношениях;
- 10, 11 и 12 июня;
- 23 июня — 17 июля;
- 26-28 июля;
- 12 августа — 4 сентября.
Конечно, прислушиваться к советам астрологов стоит, если вы полагаетесь на то, что звезды обеспечат вам счастливую и безбедную жизнь. Но без приложения собственных усилий и регулярной работы по сохранению отношений даже узаконивание отношений в рекомендуемые даты не гарантирует его успех.
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