Понимать без слов: ТОП-5 способов прочесть мысли партнера

Психологи заявляют: чтобы понять, о чем думает ваш собеседник, достаточно лишь внимательно наблюдать за ним и его поведением. Для чтения мыслей другого есть пять способов.

Прежде всего, стоит обратить внимание на язык тела, пишет WMJ.ru. Присмотритесь к выражению лица, глазам, жестам, позе. Именно эти детали, по словам психологов, чаще всего выдают настоящие мысли собеседника. К примеру, если человек улыбается лишь ртом, а глаза у него хмурые, вероятнее всего, эмоции не настоящие, а наигранные.

Также взгляните в глаза. Они — зеркало души. Все, что испытывает человек, отражается в глазах: ложь, правда, боль, отчаяние. Если ваш собеседник при разговоре ни разу посмотрел в ваши глаза, скорее всего, он что-то скрывает. Если при взгляде на вас его зрачки немного расширяются, значит в вас влюблены или испытывают очень теплые чувства.

Кроме того, важен голос. Желание пообщаться по телефону или поговорить при встрече возникает у нас не только от того, что мы устали печатать сообщения, но и связано с желанием почувствовать эмоции человека, которые в текстовых сообщениях понять достаточно сложно. К примеру, если голос слишком низкий, вероятно, ваш собеседник зол. По голосу также можно узнать, насколько уверен в своих словах в данный момент человек.

Четвертым способом понять мысли человека, по мнению психологов, является собственная энергия. Она может влиять на ситуацию и дальнейшие действия партнера. Если вы в хорошем настроении, улыбаетесь и излучаете позитив, человек это сразу почувствует и заразится вашими эмоциями и мыслями.

И пятый метод понять собеседника без слов — дыхание. Прислушайтесь к нему. Оно может многое рассказать об эмоциях человека. Если дыхание короткое, он напряжен. Также такое дыхание может означать, что собеседнику неловко или неудобно делиться информацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие имена делают женщин самыми сексуальными.