Комики высмеяли Волочкову за хвастовство кольцом стоимостью 60 миллионов рублей

|
Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 017

Давно не получавшая дорогих подарков эпатажная балерина вынуждена демонстрировать старые презенты.

Комики высмеяли Волочкову за хвастовство кольцом стоимостью 60 миллионов рублей

Фото: Instagram @volochkova_art

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова — женщина, с удовольствием принимающая роскошные подарки от поклонников, — вновь вышла в свет с кольцом стоимостью 60 миллионов рублей. Правда, оказалось, что колечко не новое: в прошлом году она уже представляла его как знак любви от тайного поклонника, которого тщательно скрывала от публики.

В этот раз Волочкова пришла с дорогим украшением на YouTube-шоу «Что было дальше», ведущие которого комики сразу обратили на это внимание.

«Вологодский стекольный завод», — назвал предполагаемого производителя кольца один из ребят.

«Это турмалин Параиба. Очень дорогой камень — самый дорогой из турмалинов», — возразила экс-прима.

Instagram @volochkova_art, YouTube @LABELCOM

Юмористы не раз старались задеть гостью, то неумело садясь на шпагат и демонстрируя грузные па, то предлагая «кусты» в виде декоративных пальм, выставленных в студии.

«Вам нестрашно такое кольцо носить?» — спросили Волочкову, намекая, что оно по стилю и крупности легко может приглянуться герою Вселенной Marvel Таносу, который охотился за магическими артефактами в виде камней.

«После всего того, что я выдержала в своей жизни, вынесла и перенесла, пусть эти камни, как и цветы, будут самой тяжелой ношей в моей жизни», — ответила балерина.

Стоит отметить, что Волочковой давно не делали столь же дорогих подарков. За последние полгода она получила iPhone за 133 тысячи рублей и котенка за полмиллиона — такую стоимость называла сама артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли кот Анастасии Волочковой стоить полмиллиона.

-4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.77
1.20 86.89
1.43
Интуиция, воля, разум: в чем власть каждого знака зодиака

Последние новости

12:27
Растоптал лицо: житель Ленобласти забил жену до смерти в ее день рождения
12:14
Недавно родившую Серябкину накрыла депрессия: «Постоянно хотелось плакать»
11:59
Обе всмятку: пять человек погибли в лобовом ДТП с двумя легковушками под Псковом
11:43
Ибрагимов назвал требующую у него квартиру дочь неадекватной: «Обострения сезонные»
11:29
Как правильно накладывать тейп при отеках? — совет специалиста
11:14
Давида Манукяна категорически отказались брать на шоу «Холостяк»: «Не будет!»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака
Скорпионы сомневаются, а Девы негодуют. Какие эмоции чаще испытывают люди разных знаков зодиака
Полнолуние 18 января: чем опасен этот день и как избежать трагических последствий
Адвокат Жорин требует компенсацию от европейского регулятора за «смертельную» вакцину

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год