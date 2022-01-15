Комики высмеяли Волочкову за хвастовство кольцом стоимостью 60 миллионов рублей

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова — женщина, с удовольствием принимающая роскошные подарки от поклонников, — вновь вышла в свет с кольцом стоимостью 60 миллионов рублей. Правда, оказалось, что колечко не новое: в прошлом году она уже представляла его как знак любви от тайного поклонника, которого тщательно скрывала от публики.

В этот раз Волочкова пришла с дорогим украшением на YouTube-шоу «Что было дальше», ведущие которого комики сразу обратили на это внимание.

«Вологодский стекольный завод», — назвал предполагаемого производителя кольца один из ребят.

«Это турмалин Параиба. Очень дорогой камень — самый дорогой из турмалинов», — возразила экс-прима.

Instagram @volochkova_art, YouTube @LABELCOM

Юмористы не раз старались задеть гостью, то неумело садясь на шпагат и демонстрируя грузные па, то предлагая «кусты» в виде декоративных пальм, выставленных в студии.

«Вам нестрашно такое кольцо носить?» — спросили Волочкову, намекая, что оно по стилю и крупности легко может приглянуться герою Вселенной Marvel Таносу, который охотился за магическими артефактами в виде камней.

«После всего того, что я выдержала в своей жизни, вынесла и перенесла, пусть эти камни, как и цветы, будут самой тяжелой ношей в моей жизни», — ответила балерина.

Стоит отметить, что Волочковой давно не делали столь же дорогих подарков. За последние полгода она получила iPhone за 133 тысячи рублей и котенка за полмиллиона — такую стоимость называла сама артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли кот Анастасии Волочковой стоить полмиллиона.