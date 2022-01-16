🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 января, растущая Луна в знаке Рака сулит представителям многих знаков зодиака хороший день для пассивного отдыха. Не траться силы понапрасну, они вам еще пригодятся. Рекомендуется заняться уборкой или, например, наведением порядка в мыслях и планах.

♈ Овен

Ваша проблема в неприятии чужого мнения, Овны. Это часто рождает нервозность и провоцирует конфликты с окружающими. Вы не всегда правы, и это нормально. Сегодня стоит прислушаться к близким людям и больше слушать, чем говорить. В спорных ситуациях лучше занять позицию миротворца, а не борца. Будьте терпеливы и сострадательны. В самосовершенствовании вы найдете выход из токсичных обстоятельств, узнаете много нового о себе и других.

Космический совет: настраивайте гармоничные отношения с миром.

♉ Телец

Тельцов 16 января могут постичь проблемы в коммуникации с окружающими. Придержите свое эго и направьте все силы на взаимодействие с миром, а не на борьбу с ним. Не игнорируйте интуицию, прислушивайтесь к тому, что подсказывает сердце. Если не можете справиться со стрессом, останьтесь наедине с собой и предайтесь приятным ритуалам ухода за собой и расслабления.

Космический совет: дружите, а не воюйте с вашим окружением.

♊ Близнецы

Ваши недоброжелатели не дремлют, Близнецы. Помните, как говорится — предупрежден, значит, вооружен. Займитесь сбором информации о тех, кто ждет вашей неудачи и желает вашего поражения. Возможно, такие люди есть даже в кругу близких. Главное в этом вопросе — не позволять эмоциям брать верх. Бурные конфликты вам ни к чему. Узнайте правду и двигайтесь дальше, чуть скорректировав маршрут. Холодная голова поможет выиграть в соперничестве с недоброжелателями.

Космический совет: будьте осторожны и продумывайте каждый свой шаг!

♋ Рак

Негативные стереотипы мышления мешают вам развиваться во всех областях жизни, Раки. Это в корне неправильная позиция — держаться за свои вредные привычки и токсичность в отношениях. Также не стоит соглашаться с чьим-то отрицательным влиянием на вас — оно губительно. Возможно, будет трудно разобраться самому. Не стесняйтесь обращаться к специалистам.

Космический совет: устраните причину своего аддиктивного поведения.

♌ Лев

Львы, бывают моменты, когда жизнь кажется подъемом, несмотря на все наши попытки удержаться на плаву, а временами все становится на свои места почти случайно, как будто по ловкости рук. Если исходить из космических сигналов, вы скоро будете благословлены возможностями, о которых вы даже не мечтали. Главное — не упустите их.

Космический совет: хватайтесь за любые возможности.

♍ Дева

Все, что вам нужно, доступно прямо здесь и в данный момент, Девы. Сосредоточьтесь на хорошем в своей жизни, и поступая так, вы придадите добру больше силы. Карты также привлекают ваше внимание к семейным связям. Когда ваш внутренний мир находится в гармонии, ваши отношения, вероятно, будут отражать энергию любви и удовлетворения.

Космический совет: попробуйте найти гармонию с самим собой.

♎ Весы

16 января Весам представится возможность встретиться лицом к лицу со своими тенями и решить глубоко укоренившиеся проблемы. На что ваша психика обращает ваше внимание? Следуйте указаниям, которые вам открываются, и незамедлительно принимайте меры. Это ваш шанс нанести бальзам на старые раны.

Космический совет: пора залечить старые раны.

♏ Скорпион

Напоминание от Вселенной: вам не нужно соглашаться на меньшее, Скорпионы. Вы буквально обновляетесь на каждом душевном и физическом уровне. Ваши мечты и желания принимают осязаемую форму. В то же время ваши любовные отношения дают вам комфорт, который вам необходим, чтобы чувствовать себя в безопасности. Только помните, что это не стоит воспринимать как должное — поблагодарите своего партнера за то, что он делает для вас.

Космический совет: ваши мечты и желания принимают осязаемую форму.

♐ Стрелец

Стрельцы, одни говорят: «Что посеешь, то и пожнешь». Это верно для вашего положения. Итак, приступайте к работе и знайте, что ваша настойчивость окупится в долгосрочной перспективе. Однако вам нужно помнить о том, сколько своей энергии вы направляете на данный проект. Ваш маятник имеет тенденцию колебаться в сторону двух крайностей. На этот раз сосредоточьтесь на поиске того неуловимого баланса между работой и личной жизнью.

Космический совет: найдите баланс между работой и личной жизнью.

♑ Козерог

Чувство легкости и игривое настроение не будет покидать на протяжении всего 16 января. День будет наполнен веселыми событиями, которые будут дарить радость. Вы, Козероги, этого заслужили! В последнее время свалилось много работы и отвлечься от насущных дел было бы очень кстати. Чувство легкости достигнет своего пика. Флиртуйте, но не переборщите. Не всегда разберешь, у кого серьезные намерения, а кто «проходной игрок».

Космический совет: пора отпустить прошлое и начать новую главу в жизни.

♒ Водолей

Водолеи, откройте свое сердце и дайте полюбить себя. Истинные чувства наполнят вашу душу. Проведите этот день с девизом «хочу любить и быть любимым». Не стесняйтесь, напишите, позвоните, пригласите на свидание. Ваш возлюбленный или возлюбленная обязательно ответит взаимностью. А может это любовь на всю жизнь?

Космический совет: день обещает романтическое настроение.

♊ Рыбы

Рыбы, ваш характер находят очень мягким и добрым. Этим успешно пользуются все вокруг, пусть вы даже порой сами того не замечаете. Коварные люди тонко чувствуют «жертву» и готовы поживиться вашей добротой. Если не хотите пострадать от недоброжелателей, давайте отпор. Учитесь говорить «нет» и гоните хищников со своих прерий.

Космический совет: уважайте себя и не поддавайтесь на обман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать от ретроградного Меркурия в конце января 2022 года. Бронировать перелеты или отказаться? Строить отношения или лучше подождать? А может, купить квартиру? Ответы на все вопросы есть у опытного астролога.