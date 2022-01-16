Мира не хотят: что ждет Россию в затянувшемся противостоянии с НАТО

Россия и НАТО — главное политическое противостояние недели. Трехдневный марафон тяжелейших переговоров о гарантиях безопасности, который завершился без каких-то конкретных результатов. Ранее мы рассказывали о том, как коллективный Запад упорно толкает стрелки часов судного дня к роковой полуночи, а мы отодвигаем их назад.

Думали, что в этом году что-то изменится. Тем более, что мы предлагаем абсолютно реальный план по выходу из кризиса, но нет… Кажется, все зашло в тупик. США и сотоварищи заявляют о невыполнимости российских требований — и расширять Альянс они будут, и новые страны принимать в блок хотят, а если Москве что-то не нравится — то вот вам новые санкции, как они говорят, мать всех санкций. Включая личные, против Владимира Путина.

Эти ограничения предусмотрены на случай «вторжения» России на Украину. Эта мантра уже, мягко говоря, надоела. Я не удивлюсь, если где-нибудь в Незалежной решатся на провокации — лишь бы разыграть украинский козырь. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко о том, что нас ждет теперь в этом затянувшемся противостоянии.

«Не скрою, было достаточно глубокое разочарование», — подвел итоги переговоров постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лаконичная и емкая характеристика почти недельного дипломатического тура. Его итоги российская делегация подводит в Вене после заседания постоянного совета ОБСЕ. Очередные несколько часов переговоров. И вновь — безрезультатно.

«Адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы не услышали от наших партнеров, все вращалось вокруг их озабоченностей. Якобы агрессивного поведения России, особенно в ключе украинской повестки», — доложил Александр Лукашевич.

Слушать любые контраргументы западные партнеры будто бы не желали. Хотя достучаться до них российские дипломаты пытались: сначала — в Женеве на встрече с делегацией из Соединенных Штатов, затем — и в Брюсселе — уже с представителями Североатлантического альянса.

Штаб-квартира НАТО обнесена частоколом видеокамер и сегодня никаких дополнительных мер безопасности тут не предпринимали. Сотрудники аппарата очень буднично съезжались на работу. То есть, из судьбоносной встречи по вопросам безопасности Европы, в Брюсселе попытались сделать рядовую встречу совета Россия — НАТО.

Значение этой встречи и правда сложно переоценить. Речь не просто о безопасности Старого Света, скорее даже целого мира. Россия предлагает Западу в лице США и НАТО договориться о взаимных гарантиях. По сути — свести к минимуму все военное противостояние. К примеру, вернуть расположение своих военных объектов на позиции 1997 года, обоюдно отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности. А главное — исключить агрессивное расширение НАТО на восток за счет постсоветских стран. Казалось бы, вполне разумно и выгодно для всех. Вот только в Альянсе, как стало ясно, мира не очень-то и хотят.

«У всех союзников, как мы считаем, есть право выбирать свой собственный путь. И все союзники придерживаются единого мнения. Если, например, Украина захочет вступить в НАТО, то только она и 30 стран Альянса будут решать этот вопрос. Россия тут ни при чем», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об Украине на заседаниях, к слову, говорили неожиданно много — и не без причины. На этой неделе в «New York Times», со ссылкой на высокопоставленных чиновников, вновь стали активно продвигать тезис о российском вторжении в Незалежную — причем, довольно скором. Страшилку о «злобных русских» тут же подхватили на ТВ. А затем и в американском Госдепе подтвердили: такие данные якобы и правда есть. Все по заветам предков — ложь, повторенная тысячу раз — становится правдой.

«Мы говорим о 100 тысячах российских военных, которые находятся у границы Украины. Это необычно и, вероятно, связано с подготовкой атаки. Поэтому мы настаиваем на отводе войск назад, в казармы», — заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

«Вы говорите о казармах во Владивостоке? Куда требуется отправить этих солдат? Вы пытаетесь запретить странам перемещать войска внутри собственных границ! Даже если они там и есть, на это никто не пойдет», — отметил журналист Мэттью Ли.

Рассказы о призрачном вторжении, больше похожие на приступ бреда, пришлось развенчивать и российским дипломатам. В том числе, припоминая вполне осязаемые истребители Альянса. Их в последнее время засекают у российских границ все чаще и все ближе.

«Если говорить об эскалации, то мы дошли уже до края. Две недели назад нашим коммерческим рейсам приходилось менять маршрут по командам с земли, потому что существовала угроза столкновения с американскими разведчиками. Это очень опасно», — говорит заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Прямо во время переговоров, которые должны были сблизить Россию и Запад, в сенате США анонсировали новые пакеты санкций. Из-за океана вновь грозят тотальным отключением банков от системы SWIFT, планами подорвать запуск «Северного потока — 2» и впервые — аннулированием виз Сергею Шойгу, Михаилу Мишустину и даже Владимиру Путину.

«Если Россия продолжит вторжение на Украину, это повлечет за собой очень тяжелые последствия. Мы с нашими партнерами по ЕС и „Большой семерке“ уже готовы предпринять скоординированные экономические и не только меры, когда Россия сделает этот судьбоносный шаг», — говорит заместитель государственного секретаря США Венди Шерман.

Свежие санкции, впрочем, могут принять и просто так. Тем более, что держать обещания — уже давно не в правилах Соединенных Штатов. Вспомнить хотя бы мальтийский саммит, когда президент Буш-старший и Михаил Горбачев совместно положили конец холодной войне, договорившись о нерасширении НАТО на восток.

С тех пор, тем не менее, Альянс разросся почти в два раза. Сначала поглотив Польшу, Чехию и Венгрию, затем — страны Прибалтики, а после — практически весь Балканский полуостров. Теперь военные блока осваивают территории у самого порога России. В Грузии и на Украине, которые, формально, не являются членами НАТО, возводятся центры по подготовке военных и вовсю проводятся учения.

«Запад „зарвался“, давайте прямо говорить. И в нарушение здравого смысла пошел на обострение. Когда от нас требуют на своей территории войска отправлять в казармы, а параллельно создаются базы и в Черном море, на Азовском море. Нас это не устраивает, это неприемлемый подход», — сказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

А на этой неделе в Штатах вновь заговорили о принятии в блок еще и Швеции с Финляндией. Официально страны до сих пор сохраняют нейтралитет и добровольно в НАТО, вроде как, не рвутся. Вот только в самом Альянсе новых союзников, похоже, решили заполучить любой ценой.

«Если вы читаете финскую прессу, газеты, смотрите ТВ, там одна пронатовская пропаганда. Одна! Там, в руководстве НАТО, сидят болезненные русофобы. И они готовы на все сейчас», — считает политолог доцент Хельсинского университета Йохан Бэкман.

Как раз поэтому Россия и требует юридических гарантий безопасности — таких, которые не выйдет переиначить, «заболтать» или вообще обойти стороной. Тем более, что верить на слово западным партнерам больше никто не собирается. А особенно тем, чье реноме уже изрядно подпорчено.

«НАТО — это исключительно оборонительный союз. И, я хочу сказать, НАТО не является угрозой для России. Блок нужен исключительно для защиты своих членов. Вот и все», — убеждает заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Возможно, госпожа Нуланд уже забыла, как мирное НАТО насаждало демократию с помощью авиабомб в Югославии. Или, к примеру, Афганистане, Ираке, Ливии — и это только за последние 20 лет. На этой неделе российские дипломаты отчетливо дали понять: любых подозрительных маневров в свою сторону Россия больше не допустит.

«Если НАТО переходит на политику сдерживания — мы ответим контрсдерживанием, если выберут устрашение — ответим контрустрашением. Если это будет поиск каких-то уязвимостей в оборонной системе РФ, то это будет поиск уязвимостей со стороны НАТО», — объясняет заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Как долго на Западе будут отрицать очевидное — пока что большой вопрос. Но на этот раз у российского предложения дружбы есть свой срок годности. Как отметили в МИД РФ, запрягали мы и без того слишком долго. Теперь, наконец, пора ехать. Всем вместе или уже порознь.