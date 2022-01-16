Без слез не взглянешь: врач назвала причину повышенного слезотечения на морозе

Офтальмолог Виктория Баласанян рассказала 5-tv.ru, к каким опасным последствиям приводит неправильная реакция человека на, казалось бы, беспричинное появление слез.

Глаза — это один из основных способов восприятия внешнего мира. Однако очень часто мы редко уделяем внимание гигиене этого органа, а ведь порой из-за этого возникают осложнения, которые могут повлечь за собой очень неприятные последствия. Одним из самых очевидных сигналов является слезотечение. Многие замечали, что слезы начинают идти на морозе. Врач-офтальмолог Виктория Баласанян в беседе с 5-tv.ru рассказала об этом процессе подробнее.

«Слезный аппарат представлен следующей системой: слеза продуцируется в слезной железе, далее она обволакивает глазное яблоко, омывает его, обеззараживает от попадающих сюда микробов и дальше уже вытекает через слезноносовой канал в полость носа. Когда мы попадаем в условия, когда мороз и сильный ветер, фактически от этого происходит некий спазм слезноносового канала, и слеза, вырабатываясь опять-таки в слезной железе, не выходит через свой естественный путь», — рассказала специалист.

Офтальмолог уточнила, что слезоточивость — вне зависимости от того, происходит оно в помещении или же на улице — в 80% случаев является нормой, однако точно установить так ли это лично для вас может только специализированный врач.

Причина слезотечения

В результате долгой работы за компьютером или из-за включения отопительных систем в зимнее время года, когда помещение становится «сухим», может проявиться так называемый синдром сухого глаза. Он сам по себе может быть причиной слезотечения.

«Глаз становится особо восприимчивым к морозу и к ветру соответственно. У данных людей (с синдромом сухого глаза — Прим. ред.) это слезотечение еще более выражено. Глаз особо чувствителен, то есть уже склонен к слезотечению. Оно не только на морозе бывает, а отягощено тем, что имеется вот такой синдром», — сообщила Баласанян.

Чего не стоит делать при слезотечении

Многие люди, по словам врача, заметив слезотечение, сразу же отправляются в аптеку, чтобы купить увлажняющие препараты. Однако тем самым можно просто усугубить свое положение.

«Можно спровоцировать обратное — если нет изначально синдрома сухого глаза, можно спровоцировать его развитие. Почему? Потому что, опять-таки, стимулом для продукции слезы является ее отсутствие в полости глаза, а если мы извне закапываем капельки, то фактически мы еще больше подавляем работу этой слезной жидкости, слезной железы. И, соответственно, мы приводим к тому, что может развиться синдром сухого глаза», — дополнила офтальмолог.

Нарушение работы слезной железы может способствовать развитию воспалительных процессов, например конъюнктивита, ведь глазная жидкость не просто увлажняет глаз — она обладает бактерицидными свойствами, уничтожая микроорганизмы, которые попадают непосредственно в глазное яблоко.

«Необходимо исключить такие патологические состояния, как наличие образования в протоке. Оно может препятствовать, например прохождению слезы, из-за того, что нарушается отток слезной жидкости. Могут развиваться воспалительные заболевания, частые конъюнктивиты. <…> А когда нарушаются ее оттоки, и глаз начинает слезиться, то это приводит к тому, что глаз становится особо восприимчивым к различным воспалительным заболеваниям», — отметила Виктория Баласанян.

Поэтому при слезоточивости на морозе или ветре не стоит заниматься самолечением и спешить в аптеку. Вместо этого лучше обратиться к офтальмологу, чтобы установить причины слезотечения и назначить соответствующее лечение.

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