Какие финансовые риски несут новые кармические узлы в первое полнолуние 2022-го

Первое и самое значительное полнолуние 2022 года произойдет в ночь с 17 на 18 января. Это астрономическое явление наряду с новолунием входит в число важных дат, воздействующих не только на эмоциональное состояние и проявление бессознательного в человеке, но и на материальные аспекты его жизни.

За день до, во время и после полнолуния нужно быть предельно внимательными и осторожными, говорит астролог Алена Никольская. У многих в это время появится возможность совершить серьезный прорыв в жизни. Есть при этом риск многое потерять, если связываться с неуравновешенными людьми и ослабить бдительность в финансовых вопросах. А все потому, что в упомянутые дни лунные кармические точки сменят положение в знаках зодиака впервые за долгое время.

«Эти кармические узлы и кармические точки, которые отвечают за то, что будет в ближайшее время, поменяют знаки зодиака. Они находились полтора года в позиции Стрелец-Близнецы, и сейчас они перейдут в другие знаки зодиака — это Телец и Скорпион соответственно», — поясняет астролог.

По словам Никольской, грядущие перемены будут тесно связаны с денежными аспектами жизни и процессом накопления любых материальных благ в целом. Эксперт уверена, что в течение следующих полутора лет неоднократно произойдут скачки валют, а также сменится экономическая парадигма во всем мире. В частности, это касается денег в их цифровом формате.

«В течение года мы увидим скачки различных валют и криптовалюты, потому что сейчас в знаке Тельца находится планета Уран, которая отвечает за криптоистории, виртуальные деньги, а также большие изменения в финансовой сфере. Будут перемены, начиная от скачков криптовалюты и заканчивая любыми финансами», — поясняет астролог.

Грядущие полтора года ознаменуются, по словам Никольской, переходом от наличных денег к виртуальным. Это, отметила эксперт, происходит и сейчас, но вскоре темпы движения в сторону электронной экономики увеличатся в разы.

Эксперт призвала каждого к бдительности и осторожности в финансовых вопросах. Если вы ждете обновления в жизни, позитивных перемен и развития на пути к благосостоянию, делайте первые обдуманные шаги прямо сейчас. Все, что произойдет в полнолуние и близкие к нему даты, заложит программу на весь год.

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