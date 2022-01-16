Волочковские бани: балерина с бойфрендом-банщиком придумали совместный бизнес

Как оказалось, спутник звезды — мужчина образованный и опытный в предпринимательстве.

Анастасия Волочкова и ее новый бойфренд Сережа задумали организовать совместный бизнес. Как оказалось, избранник балерины сам не владеет банным комплексом в Подмосковье, а работает в нем по найму управляющим. И, видимо, судьбоносная встреча со звездой разожгла в нем жажду профессионального и, конечно, финансового роста. Ну а раз опыт в банной индустрии у мужчины богатый, с этим и решили связать влюбленные свое предприятие под названием «Волочковские бани».

В близком кругу Сергея рассказали, что парень он хоть и разведенный, но совершенно положительный — умный, порядочный и непьющий. Знакомый мужчины поделился с сайтом KP.RU: у банщика два высших образования, он закончил на Украине университет, факультет психологии, затем Высшую партийную школу. Там же трудился в фитнес-сфере в качестве инструктора и предпринимателя, даже занимался политической работой. Так что база для старта, можно сказать, подготовлена.

Анастасия Волочкова встретила своего суженого на шоу «Давай поженимся!». Невестой была другая женщина, балерина выступала в роли представителя жениха. Как рассказали в передаче, у Сергея есть шестилетний сын, а развод после 20 лет брака произошел потому, что супруга слишком увлеклась астрологией. Так сильно, что стала забывать приходить домой по ночам. По окончании съемок Волочкова очень обрадовалась, что ее подопечного не выбрали.

В телефоне у Анастасии кавалер записан: «Сергей. Давай поженимся». У бойфренда ее номер записан так: «Моя любимая». Балерина уже познакомилась с сыном избранника. Стоит отметить, знают друг друга голубки всего три недели, и две из них они отдыхают на Мальдивах, без остановки признаваясь друг другу в любви. Может, страсть Волочковой к русской баньке сыграла свою роль — селебрити нередко публикует пикантные фото в парилке или ледяной купели. Как пишет Деловая газета Взгляд, с ней даже недавно спутали Ксению Собчак. Журналистка опубликовала свое фото голышом после бани, и фолловеры засомневались, не ошиблись ли они аккаунтом.

«Мы влюблены, счастливо проводим время. Совершенно не важно, кто за кого платил на Мальдивах… На мой взгляд в отношениях мужчины и женщины самое главное — это гармония», — отвечает бывшая прима Большого на едкие комментарии подозревающих Сергея в корысти пользователей сети.

Волочкова настолько счастлива, что говорит о Сереже каждую минуту. Бывшему бойфренду Володе такое восхищение и не снилось, хотя во время их отношений казалось — слаще быть не может. Фанаты надеются, что в лице банщика из Подмосковья, который к слову, сам никогда не парится, танцовщица встретила свою судьбу и наконец соберется под венец. А может, и обретет перспективного бизнес-партнера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Анастасия Волочкова пригрозила смять яйца комику Нурлану Сабурову.