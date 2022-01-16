Ученый предсказал глобальный холод из-за извержения вулкана в Тонга

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 909

Климатолог рассказал 5-tv.ru, что произошедшее в Тихом океане не пройдет бесследно для планеты. Возможно даже замедление глобального потепления.

Фото, видео: depositphotos / borjomi88; 5-tv.ru

Профессор метеорологии и климатологии Ким Хольмен рассказал, чем для планеты обернется недавнее извержение вулкана в Королевстве Тонга. Ученый сообщил в комментарии 5-tv.ru об опасности глобального похолодания.

«Пока еще неизвестно, какие химические элементы были высвобождены из-за извержения. Мы активно изучаем, что произошло на Тонга. Вероятно, из-за этого извержения тенденция глобального потепления замедлится на несколько лет, и мы будем наблюдать более низкую температуру по всему земному шару», — заявил он.

По словам Кима Хольмена, за последние два десятка лет таких сильных извержений вулкана не было. А благодаря последнему, произошедшему на Филиппинах, температура на полюсах опустилась на несколько градусов. И холода длились три года. Причиной тому является то, что химические элементы, выбрасываемые в стратосферу при извержении вулкана, «затеняют» планету от Солнца и не дают ему согревать поверхность.

«При этом на уровне стратосферы нет дождей, и эти элементы долгое время находятся над землей, пока не осядут», — добавил климатолог.

Фото, видео: Depositphotos / raineralbiez; Twitter @Brave_spirit81, @TuiteroSismico, @sirajnoorani

Извержение вулкана в Королевстве Тонга произошло накануне. Оно привело к цунами, угроза которого распространилась даже на Курилы. В Тонга сильнейший поток воды сносил все на своем пути: ограждения, машины.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых местный житель боксирует с пальмой во время цунами.

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