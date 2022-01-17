Какие знаки зодиака могут потерять все в 2022 году и как этого избежать

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 145

Наступивший год Черного Водяного Тигра готовит неожиданные сюрпризы для представителей некоторых созвездий.

Какие знаки зодиака могут потерять все в 2022 году и как этого избежать

Фото: Depositphotos / Gladkov

Предстоящий год Черного Водяного Тигра готовит абсолютно для всех знаков зодиака значительные перемены. Однако для кого-то они окажутся положительными, а кто-то потерпит сокрушительную неудачу. Для каких же знаков зодиака 2022 год станет наиболее опасным?

Телец

20 апреля — 20 мая

Нелюбовь Тельцов выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое может сыграть с ними злую шутку. Из-за консервативности они могут потерять работу, часть доходов или вовсе испортить всю личную жизнь. Главное лекарство Тельцов от неудач — позитивный настрой и уверенность в своих силах.

Близнецы

22 мая — 21 июня

Главная проблема Близнецов — неумение распоряжаться своими финансами и спонтанная трата денег. Самое очевидное решение их проблем — повышение знаний в сфере финансовой грамотности. Составьте план расходов на предстоящий год и придерживайтесь его.

Козерог

22 декабря — 19 января

В 2022 году Козерогов могут подвести документы: подписание различных договоров, будь то вложение инвестиций или составление прочих бумаг. Все это нужно взвешивать, проверять и анализировать, не делегируя третьим лицам. Козерогам нужно избегать азартных игр и неоправданных финансовых вложений.

Рыбы

19 февраля — 20 марта

Характерная черта Рыб — плыть по течению. Поэтому в 2022 году им предстоит проявить свой характер и инициативность. Не стоит бояться трудностей и тогда неудачи обойдут Рыб стороной. Доверчивость тоже не пойдет на пользу представителям этого знака, ведь близкие отношения с малознакомыми людьми могут привлечь в вашу жизнь мошенников, дополнил сайт Rsute.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие финансовые риски несут новые кармические узлы в первое полнолуние 2022-го.

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Какие знаки зодиака могут потерять все в 2022 году и как этого избежать

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