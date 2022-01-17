Не хочу учиться: как детское воспаление хитрости перерастает в реальную болезнь

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 7 712

Психолог Длин рассказала, чем грозит воспаление хитрости у детей во взрослом возрасте.

Фото, видео: Depositphotos / IgorVetushko; 5-tv.ru

Психолог Екатерина Длин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru раскрыла характерные черты симулянтов и причины их поведения.

Ребенок в очередной раз отлынивает от посещения школы или детского сада? И при этом внезапно проявляются различные симптомы недомогания — от головной боли до высокой температуры. Родители в таком случае часто проявляют «заботу и внимание», оставляя ребенка дома. Самым удивительным становится то, что на следующий день хворь словно рукой снимает. В данном случае мы имеем дело не с заболеванием, а с «воспалением хитрости» у детей, уверена психолог Екатерина Длин. Специалист в эксклюзивном интервью 5-tv.ru раскрыла характерные черты симулянтов и мотивы их поведения.

«Когда-то давно ребенок увидел связь между собственной болезнью и повышенным вниманием со стороны родителей», — раскрыла психолог механизм возникновения поведения, добавив, что подарки мнимому больному лишь усугубляют проблему.

Эта прямая связь и формирует склонность ребенка к манипуляциям. Однако, предупредила эксперт, здесь кроется опасный момент: в последующем, когда связка укрепляется, повзрослевший ребенок может пользоваться своей болезнью как вторичной выгодой.

Почему же дети постоянно болеют? — Причина одна — заполучить внимание, заботу и недостающее тепло. Таким своеобразным образом детский организм на бессознательном уровне через болезни запускает потребность в любви.

«Настоятельно рекомендую родителям прислушиваться к своим детям и наблюдать», — подсказала специалист.

Для вас первым «звоночком» должна стать просьба любимого чада не идти завтра в школу или в детсад, при этом выпрашивающего хотя бы один выходной день.

Что предпринимать в таком случае? Психолог советует не идти на поводу, оставляя сына или дочь дома, а откровенно поговорить, сказав, что, хотя присмотр за ребенком входит в зону вашей ответственности, вы не можете остаться с ним дома. Стоит объяснить, почему нельзя злоупотреблять придуманными болезнями. А на жалобу о больном горле не устраивать панику, а спокойно рассказать, как полосканием и леденцами вы быстро его сами подлечите за один вечер.

«Родители должны четко понимать, что, идя на поводу у ребенка, они формируют очень негативную тенденцию в его взрослой жизни», — подытожила психолог Екатерина Длин.

Ранее 5-tv.ru писал, как сильно измененная из-за пластики внешность мамы сказывается на психике ребенка.

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