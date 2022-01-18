🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 января, полнолуние находится в знаке Льва. Это значит, что возрастает риск опасности на ровном месте. Не стоит принимать необдуманных решений и бросаться в омут неизведанного. Сегодня лучше воздержаться от опрометчивых поступков.

♈ Овен

Овны, и вот все чудесным образом встало на свои места. Это один из тех дней, когда воплощается все задуманное, словно по волшебству. Сосредоточьтесь на своем намерении и наблюдайте за тем, как работает магия. Чтобы получить желаемое, сегодня не придется прилагать особых усилий.

Космический совет: готовьтесь получить плоды своих стараний.

♉ Телец

Тельцы, перестаньте все держать в себе. Если вас что-то беспокоит, говорите прямо, если вы сомневаетесь в человеке, обсудите с ним волнующую вас проблему. Если вы и дальше будете молча обижаться на мир, ничего хорошего из этого не выйдет.

Космический совет: вас спасет только диалог.

♊ Близнецы

Близнецы, не бывает черного и белого. Чаще всего все, что происходит с нами, имеет две стороны, однако вы склонны четко дробить мир на желаемое и нежелаемое. Постарайтесь смягчить краски и приглядеться к привычням вещам. Возможно, вы осознаете свои ошибки и одумаетесь.

Космический совет: присмотритесь к окружающему миру.

♋ Рак

Раки, если вы идете по правильному пути и готовы продолжать идти, в конце концов вы добьетесь поставленной цели. Не огорчайтесь, если результата не удается добиться быстро. Терпение и труд все перетрут. Главное — не сдаваться.

Космический совет: не опускайте руки несмотря ни на что.

♌ Лев

Львы, ваши мечты меняются вместе с теми, как растете и меняетесь вы сами. То, что раньше вам казалось желаемым и недостижимым, сейчас кажется бесполезным и незначительным. Это нормально. Вы развиваетесь, а вместе с этим ваши планы приобретают новый масштаб.

Космический совет: не бойтесь грандииозных задумок.

♍ Дева

Девы, если вы хотели обратить время вспять, считайте, что Вселенная подарила вам второй шанс. Именно сегодня вам удастся исправить все ошибки прошлого, проанализировать настоящее, попросить прощения и изменить будущее. Будьте готовы к решительным действиям.

Космический совет: исправьте то, о чем жалеете.

♎ Весы

Карты говорят о внезапных переменах на любовном и романтическом фронте, Весы. Итак, скажите «да» неизвестному. Скажите «да» этому бурному роману, который уже некоторое время стучится в вашу дверь. Не все должно длиться вечно, и это нормально. Окунитесь в омут чувств, а дальше будь что будет.

Космический совет: откройте свое сердце для нового человека.

♏ Скорпион

Жизнь полна сюрпризов, не так ли, Скорпион? Как только вы были готовы отказаться от любви, Вселенная показала вам, что вы без нее не можете. Следующая глава вашей жизни будет посвящена созданию семью или укреплению родственных связей. Уделить больше времени близким.

Космический совет: любовь движет миром и вами.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня в вашей жизни высок риск обманов и провалов. Постарайтесь не допустить того, чтобы кто-то из вашего окружения подставил вас, используя сокровенную информацию. Не рассказывайте секреты направо и налево и будьте осторожнее, особенно при контактах с коллегами.

Космический совет: бдительность — ваш спаситель сегодня.

♑ Козерог

Козероги, вода камень точит. Если вы долгое время бились в одну дверь, и никто не открыл, это не повод уйти и перестать стучать. Возможно, именно на этой неделе перед вами откроются все горизонты. Главное — не сдаваться.

Космический совет: только упорство поможет вам превозмочь себя и исполнить все мечты.

♒ Водолей

Водолеи, в нашей жизни бывают моменты, когда мы должны отпустить все, что знакомо, и сделать шаг в неизвестность. Не бойтесь отказаться от того, что имеете, чтобы получить нечто большее. Новое - это не значит плохое. Напротив.

Космический совет: рискните.

♊ Рыбы

Рыбы, пришло время взять паузу и поблагодарить Вселенную за все, что вы имеете. Даже когда вам казалось, что мир рушится, на самом деле он собирался по кирпичикам - просто нужно было отыскать подходящие. И в этом вам помогал голос сердца.

Космический совет: посвятите время медитации.

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