Перенесший инсульт Иван Краско начал терять зрение: «Все расплывчато»

Народный артист России Иван Краско после перенесенного инсульта стал жаловаться на здоровье. Помимо трудностей с передвижением актер, по словам его директора, стал терять зрение.

«Иван Иванович катастрофически слепнет. <…> В его глазах вся его жизнь, работа в профессии. Но тут заметное ухудшение, особенно после инсульта. Да, конечно, возраст, но хотелось бы обратиться к нашим специалистам в стране», — рассказал директор знаменитости Вячеслав Смородинов.

Сейчас все окружение артиста ищет достойных специалистов, которые смогут помочь побороть его развивающийся недуг и спасти зрение. Краско признался, что новая проблема существенно осложнила его жизнь.

«Теперь я не могу читать — пропала резкость зрения. Из-за этого не могу и выступать на радио, хотя раньше готов был работать там даже бесплатно!» — поделился он.

Офтальмолог Юрий Тахтаев посоветовал звезде фильма «Сын полка» продолжать его лечение и пользоваться специальными препаратами, чтобы его состояние не ухудшилось. однако стоимость этих лекарств увеличивается в геометрической прогрессии.

«И я делал раньше уколы в глаза, но они все время растут в цене <…> Я врачам сказал, что я не Ротшильд, и двухдневное улучшение не стоит таких денег. Я просто не в состоянии платить», — отметил актер.

Из-за отсутствия дорогостоящих лекарств состояние Краско стало ухудшаться. Он даже перестал узнавать людей. Раньше артист мог признавать их по очертаниям, но сейчас даже это дается ему с великим трудом.

«Все расплывчато. Раньше я черты людей видел, узнавал <…>Теперь встречаю людей на улице и вызываю удивление. Мне жмут руку, радуются, обнимают, а я такой: „Извини, а ты кто?“. Они охают: „Не узнал, что ли?“. Не узнал…» — рассказал Иван Краско в беседе с сайтом KP.RU.

Однако не только проблемы со зрением делают жизнь именитого актера мучительной, его сопровождают и другие осложнения, связанные с перенесенным инсультом: слабость и всплески давления.

Иван Краско — народный артист России и лауреат премии «Золотая маска». Зрители знают и любят актера как по его театральным ролям, так и благодаря его героям в фильмах «В гавань заходили корабли», «Личное дело капитана Рюмина», «Чудесный доктор», «День Рождения», «Подлинная история поручика Ржевского».

До инсульта 91-летний Иван Краско регулярно выступал в театральных постановках, однако ему пришлось сильно ограничить свой репертуар всего одним спектаклем «Я вернулся в мой город» — там он появляется в самом конце выступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иван Краско оказался в полыхающем историческом здании в Петербурге.