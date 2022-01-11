Иван Краско оказался в полыхающем историческом здании в Петербурге: «Сыновья вышли»

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Игорь Рязов
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Иван Краско оказался в полыхающем историческом здании в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; www.globallookpress.com / Semen Likhodeev, 5-tv.ru

Известный советский и российский актер живет в доходном доме в Адмиралтейском районе Петербурга, в котором произошел сильный пожар.

Народный артист России Иван Краско оказался заперт в полыхающем историческом здании в Санкт-Петербурге. У известного советского и российского актера находится квартира в доходном доме Д. Р. Сорокина. Из нее он и дал комментарий 5-tv.ru.

«Сыновья вышли и сообщают, что некоторое время не пускали (в подъезд — Прим. ред.), сейчас пускают вроде. Говорят, все нормально. Я дома. Ничего пока страшного, все в порядке», — рассказал Иван Краско.

Актер уточнил, что его не эвакуировали, несмотря на пожар. Он сам не видел огня, однако чувствовал запах дыма и слышал о пламени от сыновей.

Как сообщал 5-tv.ru, в Петербурге горит доходный дом Д. Р. Сорокина, постройки конца XIX века, расположенный на набережной реки Фонтанки. По данным 5-tv.ru, огонь распространился стремительно и охватил несколько этажей. Сейчас пожар локализован.

На месте работают почти 70 спасателей и 16 единиц техники. Сообщалось об угрозе взрыва. На место отправлен газоспасательный автомобиль. Ранг пожара, по последним данным, повышен до второго уровня. Сведений о пострадавших не поступало.

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Иван Краско оказался в полыхающем историческом здании в Петербурге: «Сыновья вышли»

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