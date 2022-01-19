Пережившая инсульт Проклова рассказала о своей главной мечте после болезни

Недавно пережившая инсульт актриса Елена Проклова уже вовсю думает о том, чем займется после выписки и своего восстановления. Заслуженная артистка РСФСР призналась, что ее мечты сейчас весьма незатейливы и прозаичны.

«Выйти на улицу — вот одна из близких моих мечтаний подышать воздухом», — рассказала звезда.

Она также выразила надежду на то, что люди, попавшие в такую же ситуацию, посмотрев на нее, будут понимать, что все можно преодолеть.

«Внимание очень помогает держаться и заставляет собой заниматься. Мне безусловно лучше, но очень много занятий, очень много труда надо потратить для того, чтобы это, конечно, все преодолеть, чем я и занимаюсь», — призналась Проклова в разговоре с 5-tv.ru.

Сейчас актриса много составляет план на ближайшее лето. Она много сидит на Pinterest, придумывая, чем будет украшать свой сад, радуется маленьким победам на пути к выздоровлению

«Вот, например, сегодня я первый день смогла пообедать сидя — до этого я это делала лежа, и вы не представляете, у меня такая радость как у маленьких детей, когда они научились ходить», — поделилась Проклова.

Звезда отметила, как много люди не замечают привычного, но по-настоящему удивительного. Например, то, что они могут ходить, запоминать стихи, заниматься любимыми делами.

«Нам кажется, что само собой и это прилагается к нашей жизни. Нет, это — дар, который мы перестаем ценить почему-то с годами. Когда тебя встряхивает вот так вот, ты понимаешь, что дар — абсолютно все то, что ты дышишь, то, что ты ходишь, можешь думать», — уверена артистка.

Проклова подчеркнула, что прямо сейчас она действительно счастлива и заново открывает для себя простые вещи, относясь к ним уже по-другому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пережившая инсульт Проклова рассказала о своем состоянии.